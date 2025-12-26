3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği Dilovası'ndaki parfüm fabrikası yangını üzerinden tam 48 gün geçti.

Aileler, soruşturma hakkında bilgi alamadıkları gerekçesiyle seslerini duyurmak için Dilovası Belediye Binası önünde eylem düzenlediler. Eyleme sendikalar ve bazı partiler de destek verdi.

Yapılan eylemde hangi sorumlular hakkında ne tür işlemler yapıldığına dair bilgi verilmediği belirtilirken, "Bu davaya destek veren, takipçisi olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'DİLOVASINI UNUTMA UNUTTURMA'

Yapılan açıklama sonrası kalabalık "Dilovasını unutma, unutturma. Kaza değil iş cinayeti" sloganı attılar.