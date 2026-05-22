Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kozmetik dolum tesisinde çıkan ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, biri ev hapsi şartıyla olmak üzere 3 sanığın tahliyesine karar verdi.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tanık ifadeleri ve sanık savunmaları dinlendi. “Suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılanan Abdurrahman B., olay sonrası yaşanan sürece ilişkin savunma yaptı. Mahkeme heyeti ise bazı baz kayıtlarının sanığın ifadeleriyle uyuşmadığını belirtti.

“YANGININ İLK SEBEBİ GAZ PARLAMASIDIR”

Duruşmada dinlenen yangın uzmanı A.S., hazırladıkları bilirkişi raporunda yangının başlangıç noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A.S., kimyasal maddenin mikserle karıştırılması sırasında buharlaşma sonucu parlama meydana geldiğini düşündüklerini belirterek, “Yangının ilk sebebi gaz parlamasıdır” dedi.

Uzman ayrıca, tesiste kıvılcım üretmeyen ekipmanların kullanılması gerektiğini, yangın merdiveni bulunmasının ise olası kaçışları kolaylaştırabileceğini ifade etti.

YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELER KONUŞTU

Yangında hayatını kaybeden çalışanların yakınları da duruşmada söz aldı. Mağdur Ayten Aras, olay günü sürekli elektrik arızası yaşandığını öne sürerek, “Arkadaşlarımızın hepsi aç susuz vefat ettiler, hakları yerde kalmasın” dedi.

Yangında kızını kaybeden Vedat Taşdemir ise çalışanların binadan çıkış imkanının bulunmadığını savundu. Ablasını kaybeden Emine Bulut da fabrikada daha önce elektrik sorunları yaşandığını iddia etti.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, riskli gebeliği bulunduğu belirtilen Aleyna Oransal’ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Güven D. ve Ünal A. da adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanarak tahliye edildi.

Tutuklu bulunan diğer 5 sanığın ise mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

FACİADA 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Dilovası’ndaki Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025 tarihinde çıkan yangında Hanım Gülek, Esma Dikan, Şengül Yılmaz, Tuncay Yıldız, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir ve Cansu Esatoğlu hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.