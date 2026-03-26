Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Ravive Kozmetik fabrikasında, 3’ü çocuk 7 işçinin ölümüyle sonuçlanan yangına dair davanın üçüncü duruşmasında sanık Onay Yörüklü’nün beyanları kan dondurdu. Cezaevinde eski Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Ali Osman Akat ile tanıştığını dile getiren Yörüklü, Akat’ın olaydan sonra firari sanıkları "yeğenim" diyerek kendisine yönlendirdiğini ve kaçışlarına yardım etmesini talep ettiğini öne sürerek, "Durumu bilseydim kesinlikle gitmezdim" şeklinde savunma yaptı. Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği Ravive Kozmetik yangınına ilişkin davanın üçüncü gün duruşması saat 10.30 sıralarında başladı. Duruşmada sanık Onay Yörüklü’nün savunması alındı.

'CEZAEVİNDE TANIŞTIM'

Savunmasında inşaat işleriyle uğraştığını söyleyen Yörüklü, Ali Osman Akat ile cezaevinde tanıştığını söyledi. Tahliye olduktan sonra Bodrum’da yaşadığını ifade eden Yörüklü, Akat’ın kendisini arayarak çalışmak için davet ettiğini ve bu nedenle Çerkezköy’e geldiğini anlattı.

Zaman zaman Akat’ın fabrikasında gündelik işlere gittiğini ifade eden Yörüklü, yangının yaşandığı gün ise TOKİ şantiyesinde görevli olduğunu dile getirdi.

" 'YEĞENLERİMİ AĞIRLAYABİLİR MİSİN?' DİYE SORDU"

Yörüklü, olay günü Akat’ın kendisini arayarak “Yeğenlerim var, ağırlayabilir misin?” dediğini ve ardından haberleri gördün mü dediğini söyledi. Ardından haberleri kontrol ettiğini ancak ilk etapta herhangi bir bilgiye ulaşamadığını anlattı.

Daha sonra ilerleyen saatlerde Akat’ın gönderdiği bağlantı üzerinden olaydan haberdar olduğunu belirten Yörüklü, fabrikanın outlet kısmına giderek burada bekleyen kişilerle karşılaştığını söyledi.

“Arabada bekleyen iki yeğen ve ‘Apo’ denilen kişiyle karşılaştım” diye konuşan Yörüklü, bu kişileri alarak Marmara Ereğlisi’ne götürdüğünü dile getirdi.

'ORADA BEKLE BİR YERE KAÇMASINLAR'



Yörüklü, olayın ardından Ali Osman Akat’ın kendisine "Ben emniyetle irtibat halindeyim, orada bekle, bir yere kaçmasınlar" dediğini iddia etti.

Bu talebi kabul etmediğini belirten Yörüklü, “Kimsenin bekçisi olmayacağımı söyledim” diye konuştu.

'KENDİ İRADEMLE POLİSİ ARADIM'

İstanbul Emniyeti ile irtibat kurduğunu ve yer bildirimi yapmaya gayret ettiğini belirten Yörüklü, sonrasında Kocaeli Emniyeti ekipleriyle sanıkların saklandığı konuma giderek iki kardeşi emniyet güçlerine teslim ettiğini beyan etti.

Yörüklü, “Kendi irademle polisi arayarak ihbarda bulundum” dedi.

'BİLSEM GİTMEZDİM'



Olayın detaylarını sonradan öğrendiğini öne süren Yörüklü, “İnternetten araştırdım. Bilsem asla gitmezdim” şeklinde konuştu.

Akat’ın kendisine, “Bu çocukların babasının fabrikası, bunların suçu yok” dediğini de aktaran Yörüklü, can güvenliği gerekçesiyle hareket ettiğini savundu.

Ailesiyle ilişkilerinin bu süreçte zedelendiğini dile getiren Yörüklü, yakınlarının kendisiyle görüşmeyi reddettiğini ve mağdur ailelerin düzenlediği anma törenlerinde yer aldıklarını belirtti.