Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 117 bin lira bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, bir şikayet üzerine şehirlerarası otobüs terminalinde E.K'nin dilencilik yaptığı tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen E.K'nin üst aramasında toplam 117 bin 661 lira ele geçirildi. Dilencinin üzerinden asgari ücretin yaklaşık 4 katı para çıkması herkesi şaşkına çevirdi.

TUTANAK TUTULDU

Paraya el konulurken, olayla ilgili tutanak tutuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin vatandaşların duygularını istismar edenlere yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.