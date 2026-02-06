Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ve iş insanı Şeyhmus Tatlıcı’nın bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı.

TUTUKLANAN İSİMLER

Ali Kaya, Bahadır Gürceer, Ercan Gümüşkaya, Kaan Kalyon, Rüştü Berk Akardaş, Sinan Urfalı ve Şeyhmus Tatlıcı, ‘Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak’ suçundan tutuklandı. Damla Kütük, Ceylin Aydemir, Fatma Gül Derbeder, Gaye Kıray, Gökay Kalaycıoğlu ve Melis Yürür, ‘Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek’ suçundan tutuklandı.

"İFTİRA YÜZÜNDEN BURADAYIM"

Hakimlikteki savunmasında suçlamaları reddeden Ali Kaya, tanımadığı bir kişi tarafından iftiraya uğradığını iddia etti. Kaya savunmasında, "Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir. Bir eskort kadının, tanımadığım bir kadının bir şekilde birileri tarafından eline verilmiş bir iftirayla üzerime atılmış suçtan dolayı buradayım" ifadelerini kullandı.

Kaya'nın savunması şu şekilde:

"Suçsuzum, bir eskort kadının, fahişelik yapan bır kadının, tanımadığım bir kadının, hayatımda hiç görmediğim bir kadının bir şekilde birileri tarafından eline verilmiş bir iftirayla üzerime atılmış iftiradan dolayı buradayım. Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir. Bununla alakalı tahliller verdim, tahliller alınırken adli tıp kurumundan tırnak ve saç örneklerimin alınmasını istedim ama gerek yok dediler. Ben zaten 3 gündür bu iftiralardan dolayı sosyal medyada, ailemin gözünde, iş çevremde, arkadaşlarımın gözünde itibarı yerle yeksan olan birisi olarak cezaevine gönderilmek için karşınızdayım. İtibarım yerlerde sürüklenirken şimdi de hürriyetim elimden alınıyor, suçlamayı kabul etmiyorum, en azından sonuçlar çıkana kadar da olsa adli kontrol şartıyla da olsa serbest bırakılmamı talep ediyorum, bir Türk olarak bu hakkımın olduğunu düşünüyorum."