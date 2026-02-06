İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya dahil 19 kişi, 4 Şubat tarihinde gözaltına alınmıştı.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan Ali Kaya dahil 19 isim, bugün İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın, savcılık ifadesindem sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

4 Şubat tarihinde gerçekleşen operasyonda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile beraber aralarında sosyal medya fenomenleri Kaan Kalyon, Ceylin Aydemir, Bahadır Gürceer, Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün de olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.