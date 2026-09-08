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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews'e verdiği röpörtajda Ekrem İmamoğlu davasına ilişkin konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu siyasi tutuklu değil" şeklindeki ifadelerinin gündem olmasının ardından, Dilek İmamoğlu kişisel sosyal medya hesabı X üzerinden konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.





SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN YANIT VERDİ



Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu'nun 18 aydır cezaevinde bulunduğunu hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun basına yansıyan iddialarını kesin bir dille reddetti. Toplumun karşısına çıkıp hakikati çarpıtmaya çalışanlara tepki gösteren İmamoğlu, açıklamasında kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefledi.

SİYASİ REHİNE VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Dilek İmamoğlu'nun sosyal medya platformları üzerinden ve doğrudan kamuoyu ile paylaştığı açıklamasının tam metni şu şekilde yer aldı:

"14 yaşındaki kızımın ve iki oğlumun babası, sevgili eşim Ekrem İmamoğlu tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Bu gerçeği görüp, bildiği halde; kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah’a havale ediyorum."







NE OLMUŞTU?





Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun yürüyen hukuki süreciyle ilgili yapılan tespitler oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun mevcut durumu hakkında sorulan sorulara son derece net ve keskin ifadeler kullanarak cevap verdi. Kılıçdaroğlu, Euronews Türkçe muhabirinin ''Yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı ama Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden ve Sayın Erdoğan'a rakip görüldüğü için...' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Şimdi kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz buna. Ayrı bir şey. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dedim ya gidip oy veren de benim. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanı adayı olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Bunlar ayrı.''