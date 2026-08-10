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Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çerçeve yasa teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşüldü.

Teklifin Genel Kurul gündemine gelmesine saatler kala siyasette hareketlilik yaşanırken, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'ndan da dikkat çeken bir mesaj geldi.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN “YÜZÜMÜZÜ MİLLETE DÖNELİM” MESAJI

Dilek Kaya İmamoğlu, çerçeve yasa görüşmeleri öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dilek İmamoğlu, X hesabından “#yüzümüzümilletedönelim” etiketiyle mesaj yayımladı.

Paylaşım, TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmeler öncesinde dikkat çekti. İmamoğlu'nun, sosyal medya hesabından “Yüzümüzü millete dönelim” mesajını paylaşması "çerçeve yasaya hayır" dediği şeklinde yorumlandı.

SİNAN BURHAN: KÜRTLERDEN OY ALIRKEN...

Gazeteci Sinan Burhan'dan da Dilek İmamoğlu'nun paylaşımıyla ilgili "Ekrem İmamoğlu “terörsüz Türkiye’ye hayır “ diyor. #YüzümüzüMilleteDönelim adlı kampanyaya eşi Dilek İmamoğlu destek verdi. Seçim öncesi kent uzlaşısı çerçevesinde Kürtlerden oy alırken iyi sorun çözülürken hayır deyin ikiyüzlü bir tutum." paylaşımı geldi.

Çerçeve yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek bugün Genel Kurul'da görüşüldü. Komisyondaki oylamada “evet” oyu veren Yeni Parti Genel Kurul'da sürece destek vereceğini açıkladı. YENİ Parti lideri Özgür Özel "İktidara değil ama milletimize güvenerek bu metne kefil olmadan barışın sorumluluğunu taşıyarak ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz." dedi. Özel, YENİ Parti milletvekillerini ise karar vermekte serbest bıraktı.

Dilek İmamoğlu'nun paylaşımı siyasi gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.