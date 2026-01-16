Sevilen oyuncu, ELLE Style Awards 2026 gecesinde tercih ettiği iddialı siyah süper mini elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Dilber’in ışıltısı kırmızı halıya taşındı: Hazar Ergüçlü göz kamaştırdı
Kanal D’de yayınlanan ve büyük ilgi gören İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Dilber karakteriyle performansı kadar tarzıyla da adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, katıldığı ödül gecesinde tüm dikkatleri üzerine çekti.
Ergüçlü’nün sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde, zarif detaylarla hareketlenen mini elbisesiyle peş peşe verdiği pozlar öne çıktı.
Dantel işlemeleri ve cesur kesimiyle modern bir şıklık yansıtan bu özel tasarım, hayranlarından da tam not aldı. Takipçileri paylaşımların altına “çok güzelsin”, “seni özlemişiz” gibi yorumlar bırakırken, oyuncunun tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
İnci Taneleri dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürerken, Hazar Ergüçlü’nün kırmızı halıdaki bu iddialı görünümü dizinin hayranlarını da heyecanlandırdı.
Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara “Bye bye clean girl” notunu ekleyerek stilindeki değişime de gönderme yaptı.