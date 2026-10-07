Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Dilber Ay’ın eski eşi yeniden evlendi: Ölümden döndü

Dilber Ay’ın eski eşi yeniden evlendi: Ölümden döndü

Dilber Ay'ın vefatının ardından uzun süre evlenmeyen eşi İbrahim Karakaş, uzun süre sonra yeniden evlendiği Müge Zopun’la hayatını birleştirdikten 15 gün sonra ağır bir kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Karakaş, eşinin desteğiyle sağlığına kavuştu.

Kaynak: Diğer
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Dilber Ay’ın eski eşi yeniden evlendi: Ölümden döndü - Resim: 1

Şarkıcı Dilber Ay 2019 yılında, henüz 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi.

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Dilber Ay’ın eski eşi yeniden evlendi: Ölümden döndü - Resim: 2

Eşi İbrahim Karakaş uzun süre yas tuttu.

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Dilber Ay’ın eski eşi yeniden evlendi: Ölümden döndü - Resim: 3

Yeniden evlenmeyi düşünmeyen 61 yaşındaki Karakaş, İzmirde 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile tanıştı.

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Dilber Ay’ın eski eşi yeniden evlendi: Ölümden döndü - Resim: 4

Geçen aylarda ikili evlenirken Karakaş, evlendikten 15 gün sonra ağır bir kalp krizi geçirdi.

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Dilber Ay’ın eski eşi yeniden evlendi: Ölümden döndü - Resim: 5

İstanbul Ataşehir'de ameliyat edilen ve yoğun bakımda 15 gün tedavi gören Karakaş, sürecin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

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Dilber Ay’ın eski eşi yeniden evlendi: Ölümden döndü - Resim: 6

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" şeklinde konuştu.

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Dilber Ay’ın eski eşi yeniden evlendi: Ölümden döndü - Resim: 7

Müge Zopun ise "Biz evlendiğimizde bana 'Dilber Ay kim, sen kimsin' dediler. Ama biz artık ömür boyu birlikteyiz. Her zaman birbirimize destek olacağız" diye konuştu.

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