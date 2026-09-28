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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ticari faaliyet kapsamında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mağdur tarafın avukatları, Polat çifti ve dosyada adı geçen diğer şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanması talebiyle savcılığa dilekçe sundu.

MAL VARLIKLARI İÇİN DE TEDBİR İSTENDİ

İhsan Yalçın’ın aktardığı bilgilere göre avukatlar, suçtan elde edildiğine yönelik somut emare bulunduğu öne sürülen taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve diğer mal varlıkları hakkında da tedbir uygulanmasını talep etti.

Başvuruda, yasal şartların oluşması halinde CMK 128 kapsamında arama, el koyma ve mal varlıklarının devrini engelleyecek tedbirlerin değerlendirilmesi istendi. Olası aramalarda ele geçirilecek dijital materyaller ile defterlerin de incelenmesi talep edildi.

POLAT ÇİFTİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Dilekçede; kuvvetli suç şüphesine ilişkin somut delillerin yanı sıra delil karartma veya müştekiler üzerinde baskı kurulmasına yönelik olguların doğrulanması halinde Dilan Polat, Engin Polat ve dosyadaki diğer şüphelilerin CMK 100 kapsamında tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmeleri talep edildi.

Dosyada 5 kişinin mağdur sıfatıyla şikâyetçi olduğu ve soruşturma hakkında gizlilik kararı bulunduğu aktarıldı.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE 17 MİLYON LİRALIK İDDİA

Soruşturmanın, İstanbul Bağcılar’da açılması planlanan Dilan Polat markalı güzellik merkezine ilişkin ticari anlaşmadan kaynaklandığı belirtiliyor.

İddiaya göre işletmeci Erdener Aktaş, franchise kapsamında güzellik merkezi açmak amacıyla Polat çiftiyle anlaşarak isim hakkı ve diğer ödemeler için 13 milyon 350 bin liralık çek ile 3 milyon lira nakit verdi. Aktaş, toplam yatırımının yaklaşık 17 milyon liraya ulaştığını ileri sürdü.

ÇEKLERİN İADE EDİLMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Aktaş, Polat çiftinin daha önce tutuklanmasının ardından şirketlere kayyum atanması nedeniyle planlanan güzellik merkezinin faaliyete geçemediğini öne sürdü.

Verdiği çeklerin kendisine iade edilmediğini ve başka kişilere ciro edildiğini iddia eden Aktaş, bu nedenle haciz işlemleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Başvurunun ardından “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

GÖZLER SAVCILIĞIN KARARINDA

Son başvuru doğrudan verilmiş bir tutuklama kararı anlamına gelmiyor. Talep mağdur avukatları tarafından savcılığa sunuldu. Soruşturma sürerken savcılığın tutuklama ve mal varlıklarına ilişkin tedbir taleplerini nasıl değerlendireceği bekleniyor.