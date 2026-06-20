Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Dilan Polat'tan kötü haber geldi: Sosyal medya hesapları kapatılmıştı

Dilan Polat'tan kötü haber geldi: Sosyal medya hesapları kapatılmıştı

Sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesinin ardından nerede olduğu ve sağlık durumu merak edilen Dilan Polat hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Dilan Polat'ın hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Dilan Polat'tan kötü haber geldi: Sosyal medya hesapları kapatılmıştı - Resim: 1

Öte yandan, Dilan Polat’ın yakın koruması ve aynı zamanda Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, İzmir’in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’da operasyon düzenlendi; saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler ve onlarla irtibatlı kişiler gözaltına alındı.

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Dilan Polat'tan kötü haber geldi: Sosyal medya hesapları kapatılmıştı - Resim: 2

Yaşanan bu gelişmelerin ardından zor bir süreçten geçtiği belirtilen Dilan Polat’ın TikTok, YouTube, Facebook ve yedek hesapları dahil olmak üzere tüm sosyal medya platformlarına erişimi resmi kararlarla kapatılmıştı.

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Dilan Polat'tan kötü haber geldi: Sosyal medya hesapları kapatılmıştı - Resim: 3

Kamuoyunda uzun süredir sessizliğiyle dikkat çeken Polat’ın sağlık durumu ve bulunduğu yer merak edilirken, aile bireyleri sessizliği bozarak açıklama yaptı. Engin Polat ve Sıla Doğu, yaptıkları paylaşımlarda Dilan Polat’ın hastanede sıkı doktor kontrolü altında tedavi gördüğünü ve ziyaretlerin ciddi şekilde sınırlandırıldığını ifade etti.

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Dilan Polat'tan kötü haber geldi: Sosyal medya hesapları kapatılmıştı - Resim: 4

Sıla Doğu, yaptığı açıklamada tedavi sürecinin hassasiyetine dikkat çekerek, Polat’ın telefon kullanımının da doktorlar tarafından kısıtlandığını belirtti.

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Dilan Polat'tan kötü haber geldi: Sosyal medya hesapları kapatılmıştı - Resim: 5

Engin Polat ise sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, hem kardeşini hem de eşinin sağlık süreci nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getirdi.

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Dilan Polat'tan kötü haber geldi: Sosyal medya hesapları kapatılmıştı - Resim: 6
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Dilan Polat'tan kötü haber geldi: Sosyal medya hesapları kapatılmıştı - Resim: 7

“Hayat ortağım uzun süredir hastanede, ben ise tamamen yalnızım” sözleriyle içinde bulunduğu durumu ifade etti.

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