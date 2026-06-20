Öte yandan, Dilan Polat’ın yakın koruması ve aynı zamanda Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, İzmir’in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’da operasyon düzenlendi; saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler ve onlarla irtibatlı kişiler gözaltına alındı.
Dilan Polat'tan kötü haber geldi: Sosyal medya hesapları kapatılmıştı
Sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesinin ardından nerede olduğu ve sağlık durumu merak edilen Dilan Polat hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Dilan Polat'ın hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.Züleyha Öncü
Yaşanan bu gelişmelerin ardından zor bir süreçten geçtiği belirtilen Dilan Polat’ın TikTok, YouTube, Facebook ve yedek hesapları dahil olmak üzere tüm sosyal medya platformlarına erişimi resmi kararlarla kapatılmıştı.
Kamuoyunda uzun süredir sessizliğiyle dikkat çeken Polat’ın sağlık durumu ve bulunduğu yer merak edilirken, aile bireyleri sessizliği bozarak açıklama yaptı. Engin Polat ve Sıla Doğu, yaptıkları paylaşımlarda Dilan Polat’ın hastanede sıkı doktor kontrolü altında tedavi gördüğünü ve ziyaretlerin ciddi şekilde sınırlandırıldığını ifade etti.
Sıla Doğu, yaptığı açıklamada tedavi sürecinin hassasiyetine dikkat çekerek, Polat’ın telefon kullanımının da doktorlar tarafından kısıtlandığını belirtti.
Engin Polat ise sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, hem kardeşini hem de eşinin sağlık süreci nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getirdi.
“Hayat ortağım uzun süredir hastanede, ben ise tamamen yalnızım” sözleriyle içinde bulunduğu durumu ifade etti.