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Öte yandan, Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Dilan Polat'ın milyonlarca takipçiye sahip Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Ancak sosyal medya fenomeninin bu karardan sonra attığı adım dikkat çekti.

İddialara göre Dilan Polat, bir süre önce kullanımını durdurduğu yedek Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi. Daha önce "dilanpolatyedek" adıyla kullanılan hesabın kullanıcı adının "dilanpolat_tr" olarak değiştirildiği görüldü.

Ana hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından yedek hesabını öne çıkarması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar bu hamleyi eleştirirken, konu kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi.