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Kaynak: Haber Merkezi

Can Polat’ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden sonra psikolojik destek almak için hastaneye yatırılan Dilan Polat taburcu edildi.

Geçtiğimiz ay Çeşme’de meydana gelen silahlı saldırıdan sonra yeniden gündeme gelen Dilan Polat, saldırıda koruması ve eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat’ı kaybetmişti.

DİLAN POLAT'IN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Instagram’da canlı yayın açan Polat, bu paylaşımı nedeniyle sosyal medyada tepki çekmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Dilan Polat’ın tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiş, Polat ise psikolojik destek amacıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süredir hastanede tedavi gören Dilan Polat’ın sürecinin tamamlandığı öğrenildi. Polat, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine döndü.

Dilan Polat’ın hastanedeki tedavi sürecinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Engin Polat, bu kez eşinin eve dönüşünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Dilan Polat’ın evde çekilen fotoğrafını paylaşan Engin Polat, gönderisine “Umarım evimizin huzuru sana şifa olur.” notunu ekledi.