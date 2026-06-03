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Olayın ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe yeni bilgiler paylaşılırken, ortaya atılan iddialar dikkat çekti.

Son olarak Blogyağmuru adlı sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Can Polat'ın hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak söz konusu paylaşımın kısa süre sonra silinmesi üzerine farklı iddialar gündeme geldi. Bazı paylaşımlarda Can Polat'ın ameliyata alındığı ve tedavisinin sürdüğü ileri sürüldü.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son yıllarda yalnızca paylaşımlarıyla değil, hakkında yürütülen soruşturmalar ve ailesinin yaşadığı gelişmelerle de sık sık kamuoyunun gündeminde yer aldı. Lüks yaşam tarzını yansıtan paylaşımlarıyla uzun süre konuşulan Polat, daha sonra eşi Engin Polat ile birlikte adli süreçler ve mahkeme haberleriyle dikkat çekmişti.

DİLAN POLAT ÇİFTİ SİLAHLI SALDIRIYLA BÜYÜK PANİK YAŞADI

Gündemin sakinleştiği düşünülürken bu kez Alaçatı'dan gelen haberler sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. İddialara göre tatil için İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Alaçatı'da bulunan çift, silahlı saldırı haberiyle büyük panik yaşadı.

DİLAN POLAT AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Ailenin korumalığını yaptığı belirtilen Can Polat'ın silahlı saldırıya uğradığı öne sürülürken, olay sırasında çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede yayıldı. Videolarda Dilan Polat'ın gözyaşları içinde, "Ne olur polis gelsin, ambulans gelsin. Can Polat'ı vurdular" diyerek yardım istediği anlar dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu iddia edilen Can Polat'ın hastanede ameliyata alındığı ve doktorların müdahalesinin sürdüğü öne sürüldü.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin 20'li yaşlarda bir erkek olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Olayın perde arkasına ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama gelmezken, sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini koruyor.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya ilişkin olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı. Yaralanan Polat'ın, ambulansla hastaneye kaldırıldığı görüldü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR: ÖLÜM İDDİALARI GÜNDEMDE

Yaşanan kanlı olayın ardından saldırının nedenine ve ayrıntılarına dair gizem korunmaya devam ediyor. Ağır yaralanan Can Polat'ın son sağlık durumuna ilişkin henüz emniyet güçlerinden ya da sağlık kuruluşlarından resmi bir açıklama yapılmadı.