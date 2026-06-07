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Sürecin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine başladığı ve Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından Dilan Polat’ın Instagram hesabı için erişim engeli kararı verildiği öğrenildi.

Sosyal medyada lüks yaşam paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çifti, 2023 yılının Kasım ayında kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamaları kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Çift son olarak, yaşanan acı bir olayla yeniden gündeme geldi. Dilan Polat’ın akrabası ve aynı zamanda korumalığını yaptığı belirtilen Can Polat, İzmir’in Alaçatı ilçesinde konakladıkları otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından sürecin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yakından takip edildiği, yapılan başvuru üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdiği belirtildi.

Kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gerekli bildirimlerin iletildiği ve ardından hesabın erişime kapatıldığı öğrenildi.