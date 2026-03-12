Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin kara para aklama davasında tahliye olduktan sonra hayatları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı: İşte istenen rakam
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, Kara para aklama davası döneminde el konulan lüks Ferrari'sini satışa çıkardı. Engin Polat'ın Ferrari'sine 38.5 milyon TL'ye satışa çıkardığı iddiası gündem oldu.Dilek Taşdemir
Dilan Polat'ın, geçtiğimiz günlerde tüp bebek yöntemiyle üçüncü kez anne olacağını duyurmasının ardından eşi Engin Polat'tan dikkat çeken bir hamle geldi.
2023 yılındaki büyük operasyonda yediemin otoparkına çekilen ve ardından geri alınan meşhur kırmızı lüks Ferrari'nin akıbeti belli oldu. İddialara göre Engin Polat, Ferrari marka aracını dev bir bedelle satışa çıkardı.
İŞTE İSTENEN RAKAM...
Sosyal medyada hızla yayılan ilana göre, Engin Polat ailesinin en gözde araçlarından biri olan kırmızı Ferrari'ye, 38 milyon 500 bin TL fiyat etiketiyle alıcı arıyor.
İlanın bizzat Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tarafından verildiği iddia edilirken, aracın geçmişteki popülaritesi ilana ilgiyi de artırdı.
''GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLANI BİLE GÖRMÜYORUM''
Öte yandan Dilan Polat, Ferrari haberiyle ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada "Gerçekten ben ilgilenmiyorum. Hiçbir şeyin önemi yok. Sağlık, mutluluk, huzur istiyorum. Bunlara takılmıyorum. Gözümde olanı bile gözüm görmüyor. Öyle evmiş, arabaymış, yatmış, katmış; umurumda değil. Hiç ‘Şuna bineyim’ demezsin. Bayadır tiksinti geldi bana." ifadeleriyle dikkat çekti.