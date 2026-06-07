Sevda Türküsev "Dilan Polat mesat attı" diyerek paylaştı: Ağzına geleni söyledi

"Ne güzel kafa: Her istediklerini paylaşacaklar, her istediğini yapacaklar, vergi kaçıracaklar, hem fenomen olacaklar ama hiç kimse onları eleştirmeyecek. Çoğu diğer fenomenlerde de aynı kafa var çünkü kendilerini normal görüyorlar! Bu da bir rahatsızlık!"