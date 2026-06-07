Polat ailesinin korumalığını yapan ve aynı zamanda Dilan Polat’ın Eşi Engin Polat’ın akrabası olan Can Polat’ın İzmir Çeşme’de vurularak öldürülmesi, magazin ve asayiş gündeminde deprem etkisi yarattı.
Sevda Türküsev "Dilan Polat mesat attı" diyerek paylaştı: Ağzına geleni söyledi
Çeşme’de silahlı saldırı sonucu koruması ve akrabası Can Polat’ı kaybeden Polat ailesi, cenazedeki gerginliklerin ardından yeniden Türkiye gündemine oturdu.Yaşananların ardından sessizliğini koruyan Dilan Polat’ın, yazar Sevda Türküsev’e mesaj attığı ortaya çıktı. Türküsev, gelen mesaja sert çıktı.Dilek Taşdemir
Can Polat’ın cenazesinde aile üyelerinin Dilan Polat’a tepki gösterdiği iddiaları konuşulurken, sosyal medyada yaptığı çıkışlarla bilinen Sevda Türküsev’den dikkat çeken bir itiraf geldi.
Saldırının ardından kendi hesaplarından paylaşım yapmayan ancak bazı isimlere özel mesajlar gönderdiği konuşulan Dilan Polat'ın, hedefindeki isimlerden biri de gazeteci Sevda Türküsev oldu.
"ÜÇ BEŞ GÜNE AĞLAYARAK VİDEO ÇEKMEYE BAŞLAR"
Dilan Polat’ın kendisine mesaj attığını X (Twitter) hesabı üzerinden duyuran Sevda Türküsev, Polat'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
"Dilan Polat, bana mesaj atmış. Belli ki her paylaşımı takip ediyor, telefon elinde ve en fazla üç beş güne ayaklarını toplayıp ağlayarak video çekmeye başlar. Ve hâlâ kendilerini değil toplumu suçluyorlar...
'Bu fenomenlere devlet müdahale etmeli' dediğimiz için biz kul hakkına giriyormuşuz. Onları cezaevine sokturana kadar konuşmuş toplum! Çünkü toplum konuştu diye cezaevine girdiler öyle mi?"
"NE GÜZEL KAFA: HEM VERGİ KAÇIRACAKLAR HEM ELEŞTİRİLMEYECEKLER"
Fenomenlerin eleştiri karşısındaki tutumlarını sert bir dille eleştiren Türküsev, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Ne güzel kafa: Her istediklerini paylaşacaklar, her istediğini yapacaklar, vergi kaçıracaklar, hem fenomen olacaklar ama hiç kimse onları eleştirmeyecek. Çoğu diğer fenomenlerde de aynı kafa var çünkü kendilerini normal görüyorlar! Bu da bir rahatsızlık!"
"ÇOCUKLARINA DEVLET PSİKOLOJİK DESTEK VERMELİ"
Dilan Polat'ın çocuklarının durumuna da değinen ve eleştirilerini bu yönde sürdüren Türküsev, şunları yazdı:
"Sadece Dilan Polatlar değil, bu tip fenomenlerin çocuklarına devlet psikolojik destek vermeli dedik, hâlâ aynı fikirdeyiz! Kaldı ki bunu ben son bir yıldır söylüyorum. Toplumun onlarla uğraştıklarını falan zannediyor. Onların yerine onların çocuklarının psikolojisini düşünen topluma 'Sıra çocuklarıma mı geldi' diyor!"