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Kaynak: Haber Merkezi

Kara para akladığı iddiasıyla Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat, yurt dışına çıkış yasağı ve uzaktan yargılanma kararıyla tahliye edilmişti.

DİLAN POLAT HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Dilan Polat hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Edinilen bilgilere göre soruşturmanın konusu, “ticari bir faaliyet kapsamında dolandırıcılık” iddiası.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından gerçekleştirilen açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medya hesaplarında Dilan Polat hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızda yürüyen bir soruşturmaya yer verilmiş olmakla; bir dolandırıcılık iddiasına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın sayılı dosyasında soruşturma işlemleri devam etmektedir.”

Başsavcılık kaynaklarının açıklamasıyla beraber, Dilan Polat hakkında ticari faaliyet kapsamında dolandırıcılık iddiasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.