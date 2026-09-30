Dilan Polat hakkında, sanal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İFADE SIRASINDA BAYILDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Savcılık ifadesi sırasında fenalaşan Dilan Polat için sağlık ekipleri çağırıldı.
ADLİ KONTROL TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
Dilan Polat daha önce "Kara para aklama" suçlamasıyla tutuklu yargılanmıştı.