Çalkantılı hayatıyla sık sık gündem olan Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra üçüncü bebeği için sinyaller vermekteydi.

Polat, sosyal medya üzerinden hamile olduğu haberini takipçileriyle paylaştı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK HEDEFİ VE TÜP BEBEK SÜRECİ

Sosyal medya fenomeni, cezaevine girmeden önce üçüncü çocuk hayalini sıkça dile getirmişti.

2025 yılının son aylarında tüp bebek tedavisine başlamaya karar veren Polat, bu süreçte birçok zorlukla karşılaştı. Bebeğe yeterince bakıp bakamayacağı konusunda endişeler taşıyan Polat, transfer işlemlerini sürekli ertelemek zorunda kaldı.

Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 2024'ün 19 Ağustos'unda, eşi Engin Polat'ınki ise 4 Eylül'de 10 ayın sonunda bitmişti.

Dilan Polat, 3. çocuğuna hamile olduğunu şu sözlerle duyurdu.

“3. ENERCİİİ GELİYOR.”

Dayanamam söylerim size demiştim. Çok fenayım dostlar çok kız çok küçük bu daha çok çok minik.

Ayrıca Polat, 'Ayvayı yediniz Engin' diyerek eşi Engin Polat'ı paylaştı.