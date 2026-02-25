Survivor 2026’da yalnızca 17 gün mücadele edebilen İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, sosyal medya üzerinden yapımcı-sunucu Acun Ilıcalı’ya seslendi.
Dilan Çıtak’tan Acun’a çağrı: “Yeni kural mı eklesek?”
Survivor 2026’da 17 gün sonra elenen Dilan Çıtak, sosyal medyadan Acun Ilıcalı’ya seslendi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Adayı özlediğini dile getiren Çıtak’ın bu paylaşımına Acun Ilıcalı’dan yanıt gelip gelmeyeceği ise dikkat çekti.
1 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunun ilk bölümünden itibaren ilgiyle takip edilen yarışmada, 15 Ocak tarihinde elenen isim şarkıcı Dilan Çıtak olmuştu.
Yarışmaya henüz ısınmışken adadan ayrılmak zorunda kalan Çıtak, Acun Ilıcalı’ya çağrıda bulundu. Ada konseyindeki veda anında gözyaşlarına boğulan Çıtak, o sırada şunları kaydetmişti:
“Erken ayrılıyorum ama başka çarem yok. Hem sevinçliyim hem de üzgünüm. Bugünkü oyunu gerçekten kazanmayı çok arzuladım. Gerçekten harika bir 17 gün geçirdim. Belli bir grup tarafından oldukça dışlandığımı biliyorum. Yine de çok iyi bir baba olduğunuzu görüyorum.”
“Bu yüzden size derin bir saygı besliyorum. Zaten hep söylerim, keşke Acun Ilıcalı amcam olsaydı diye. Burada bulunmaktan inanılmaz gurur duydum. Teşekkür ederim. Bana Dilan olarak kol kanat gerdiğiniz için. İnşallah tekrar karşılaşırız.”
Büyük beklentilerle Dominik Adası’na giden ancak macera sadece 17 gün süren Dilan Çıtak, Instagram hesabından Acun Ilıcalı’yı etiketleyerek duygularını paylaştı.
“Geri dönme şansı var mı? Acaba yeni bir kural mı getirsek? Çok özledim… Survivor benim için sıradan bir yarışmadan çok daha fazlası, çok özel bir serüvendi.”
“Bana kendimi yeniden keşfettiren, beni güçlendiren ve önemli farkındalıklar kazandıran eşsiz bir süreçti. Orada biriktirdiğim hatıralar, tanıştığım insanlar ve birlikte yaşadığımız her an kalbimde çok değerli yer tutuyor.”
“Bu deneyimi mümkün kılan herkese ve benimle bu yolculuğu paylaşan tüm ekibe minnettarım. Ömür boyu unutamayacağım en özel tecrübelerden biri olarak kalacak.”
Çıtak’ın bu içten paylaşımının ardından Acun Ilıcalı’nın ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.