Dilan Çıtak hastalığını ilk kez açıkladı

“İleri derecede OKB hastasıyım. Sürekli temizlik yapma ihtiyacı hissediyorum. Kedilerim kumla oynadığında bile uykumdan kalkıp evi temizliyorum. Günde defalarca süpürge yaptığım oluyor. Misafir ağırlamakta zorlanıyorum. Evimde iz kalması bile beni rahatsız ediyor. Bu durum anksiyetemi tetikliyor.”