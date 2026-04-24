Sık sık babasıyla yaşadığı tartışmalarla konuşulan Çıtak, bu kez kişisel mücadelesini anlatarak gündeme geldi.
Dilan Çıtak hastalığını ilk kez açıkladı
Dilan Çıtak, uzun süredir babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündemde yer alırken, katıldığı bir programda ilk kez sağlık durumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Hayat benim için oldukça zor” sözleriyle dikkat çeken sanatçının anlattıkları geniş yankı uyandırdı.Derleyen: Cemile Kurel
HASTALIĞINI İLK KEZ PAYLAŞTI
Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan şarkıcı, hayatını zorlaştıran bir rahatsızlıkla mücadele ettiğini açıkladı. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) teşhisi konulduğunu belirten Çıtak, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.
“GÜNLÜK HAYATIMI ETKİLİYOR”
Rahatsızlığının yaşamını ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Çıtak, titizlikle ilgili davranışlarını şu sözlerle dile getirdi:
“İleri derecede OKB hastasıyım. Sürekli temizlik yapma ihtiyacı hissediyorum. Kedilerim kumla oynadığında bile uykumdan kalkıp evi temizliyorum. Günde defalarca süpürge yaptığım oluyor. Misafir ağırlamakta zorlanıyorum. Evimde iz kalması bile beni rahatsız ediyor. Bu durum anksiyetemi tetikliyor.”
AİLEVİ SORUNLAR İŞ HAYATINI DA ETKİLEDİ
Sadece sağlık sorunlarıyla değil, aile içindeki gerilimlerle de mücadele ettiğini dile getiren Çıtak, babasının açıklamalarının kariyerine zarar verdiğini öne sürdü.
“Adil davranılmadığını düşünüyorum” diyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
“İstemesem de magazin dünyasının içinde kaldım. Haksızlığa uğramaktan hoşlanmıyorum.
Babamla çalışan bazı menajerler benimle çalışmak istemiyor. Onun açıklamalarından sonra bazı iş birliklerim iptal edildi. Televizyonda hakkımda yapılan yorumlar beni zor durumda bırakıyor.
Benim tarafımdan olumsuz bir açıklama gelmesi söz konusu değil.”