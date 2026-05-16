Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dilan Çiçek Deniz, “Tatlı Küçük Yalancılar”, “Güneşin Kızları”, “Bodrum Masalı”, “Çukur”, “Alev Alev” ve “Kusursuz Kiracı” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Son dönemde ise daha çok özel hayatı ve ilişkileriyle konuşuluyor.

Cannes Film Festivali’nde bir mücevher markasının davetlisi olarak kırmızı halıya çıkan oyuncu, cesur ve şık tercihiyle ilgi odağı oldu. Uzun kuyruklu, derin göğüs dekolteli elbisesini gösterişli takılarla tamamlayan Deniz’in kısacık kestirdiği saçları da en az kıyafeti kadar dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran yeni görünüm, takipçilerden de olumlu yorumlar aldı. Kullanıcılar oyuncu için “çok yakışmış”, “farklı bir enerji vermiş”, “her haliyle çok güzel” gibi ifadeler kullandı.