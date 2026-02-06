Son dönemde aşk hayatıyla sık sık konuşulan Deniz, Fransız mücevher markası Boucheron’un Dubai’de düzenlenen MENA 20. yıl kutlamasında uluslararası davetliler arasında yer aldı. Geceden paylaştığı fotoğraflar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dilan Çiçek Deniz Dubai’de gözleri üzerine topladı: Yüzündeki değişim olay oldu - Resim : 1

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi pek çok sevilen yapımda rol alan başarılı oyuncu, son zamanlarda özel yaşamıyla magazin gündeminden düşmüyor. Sinan Çetin’in yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı ilişkiyi kısa süre önce sonlandıran Deniz, ayrılığın ardından katıldığı davetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dilan Çiçek Deniz Dubai’de gözleri üzerine topladı: Yüzündeki değişim olay oldu - Resim : 2

DEĞİŞİMİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Dubai’de gerçekleşen organizasyonda Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesinden isimlerle de bir araya gelen ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkatli gözlerden kaçmadı. Deniz’in paylaşımları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Dilan Çiçek Deniz Dubai’de gözleri üzerine topladı: Yüzündeki değişim olay oldu - Resim : 3

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada kullanıcılar, “Kendine ne yapmış?”, “Hangisi Dilan?”, “Dilan Çiçek Deniz’i arıyorum”, “Yüzünü neden bu kadar keskinleştirdin?” gibi yorumlarla ünlü oyuncunun son halini tartışmaya açtı.

Dilan Çiçek Deniz Dubai’de gözleri üzerine topladı: Yüzündeki değişim olay oldu - Resim : 4