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Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Korkudan Korkmak” temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediye Başkanvekili Haldun Güler, YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, dramaturg Gülşen Karakadıoğlu, yazarlar Zeynep Oral ve Mustafa Balbay ile gazeteciler Kürşad Oğuz ve Murat Taylan katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, derneğin kuruluş sürecine ve çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, “Dil Derneği’ni 34 cumhuriyet aydınıyla kurduk. Kurucu üyelerimizi saygıyla anıyorum. Dernek 39 yaşında. Bu dernek başkanı sanımla son konuşmam. Elimi eteğimi çekecek değilim. Her zaman buradayım. 40 yıllık yoldaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

‘DİL KONUSUNDA BİLİM İNSANLARI KONUŞMALI’

Siyasette son dönemde gündeme gelen “dil” tartışmalarına da değinen Özel, “Resmi dile saygı bütün dillere saygıdır. Resmi dile saygısız konuşmak, bütün dillere saygısızlıktır. Dil konusunda artık bilim insanları konuşmalı. Siyasetçiler bu kadar konuşmamalı. Barış sözcüğünü kalkan ederek dil bu kadar siyasallaşmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Yeni çözüm sürecine ilişkin eleştirilerini de dile getiren Özel, “Terör örgütünün başı, kurucu lider; İmamoğlu asrın suç lideri. Derneğimizin üyesi İmamoğlu’nu, Murat Ongun esenliyorum. Ödünsüz cumhuriyetçi, genç başkanımız Hüseyin Can Güner de mapusta. Bayramı onsuz kutluyoruz” dedi.

Çankaya Belediye Başkanvekili Haldun Güler de tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in etkinliğe gönderdiği notu katılımcılarla paylaştı.

ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Etkinliğin devamında “Korkudan Korkmak” başlıklı açık oturum düzenlendi. Yazar Zeynep Oral’ın yönettiği oturumda Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, yazar Mustafa Balbay ve TYS Genel Başkanı Adnan Özyalçıner konuşma yaptı.

Açık oturumun ardından ödül törenine geçildi. Ömer Asım Aksoy Ödülü Aytekin Karaçoban’a takdim edildi.

Onur ödülüne değer görülen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, opera sanatçısı Tercan, dramaturg Gülşen Karakadıoğlu, yazar Mustafa Balbay ile gazeteciler Kürşad Oğuz ve Murat Taylan da ödüllerini aldı.

Ödülünü aldıktan sonra konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özel, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’i selamladı. Dil Derneği’ne ödül için teşekkür eden Özel, yazar Şükran Soner’i de andı.

Özel, “İlk seçimlerden sonra Atatürk’ün vasiyetinin tam olarak yerine geldiği, Dil Derneği’nin gerçek yerine kavuştuğu günlere söz veriyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.