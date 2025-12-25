İş dünyasının dijitalleşmeyle birlikte şeffaflaşan sınırları, Türk şirket sayesinde tamamen ortadan kalktı. Küresel işbirliklerinin önündeki en büyük zorluklardan biri olan dil bariyerini yok etmek için harekete geçen Lexperia İnovasyon ve Yatırım, online toplantı yazılımı Onlytaw’un beta sürümünü duyurdu. 18 farklı dilde sunduğu gerçek zamanlı sesli çeviri yeteneğiyle dikkat çeken platform, uluslararası ekiplerin iletişimini tek bir ortak paydada buluşturarak pandemi sonrası hibrit çalışma ekosisteminin en güçlü oyuncusu olmaya hazırlanıyor.

“DİJİTAL İLETİŞİMİN KURALLARINI YENİDEN YAZIYORUZ”

Lexperia İnovasyon ve Yatırım CEO'su Engin Altelli, küresel pazarda ses getirecek bu yeni teknolojiye dair vizyonlarını şu şekilde paylaştı:

“Günümüz iş dünyasında mesafeler artık sadece rakamlardan ibaret. Ancak dil bariyerleri, hâlâ en büyük vizyonların bile önünde sessiz bir duvar gibi yükseliyor. Lexperia olarak, dijital iletişimin kurallarını yeniden yazan Onlytaw’u hayata geçirirken, herkesin herkesi anladığı bir dünya hayal ettik. Onlytaw, toplantı sırasında konuşmacının sesini anında işleyerek seçilen dile çeviriyor. Böylece İngilizce konuşan bir yönetici ile Türkçe konuşan bir mühendis, sanki aynı dili konuşuyor gibi doğal bir diyalog kurabiliyor.”

“İLETİŞİMDE SINIRLARI ORTADAN KALDIRAN BİR KÖPRÜ KURDUK”

Bu teknolojiyle sadece bir yazılım değil, kültürel ve dilsel sınırları ortadan kaldıran bir köprü inşa ettiklerini söyleyen Lexperia İnovasyon ve Yatırım CEO'su Engin Altelli, “İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca, Rusça ve Arapça gibi global dillerin yanı sıra; pek çok dilde sunduğumuz yüksek kaliteli ses tanıma teknolojisiyle kullanıcılara gecikmesiz ve akıcı bir deneyim sunuyoruz. Hibrit çalışma modeline geçen şirketler için bu araç, sadece bir tercih değil; küresel rekabette öne geçmelerini sağlayacak stratejik bir güç olacak” diyerek değerlendirmelerine şunları ekledi:

“Onlytaw, küresel işbirliğini yeniden tanımlayan ve yapay zekayı iletişimin merkezine koyan bir inovasyon projesidir. Beta sürümümüzle birlikte kapılarımızı tüm dünyaya açtık ve ilk kullanıcılarımızı bu dönüşümün parçası olmaya davet ediyoruz. Sürekli olarak yeni fikirler ve teknolojiler geliştirerek iletişim deneyimini iyileştirmeyi hedefliyoruz.”

“HİÇBİR BÜYÜK FİKRİN DIL ENGELİNE TAKILMADIĞI BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ”

2023’te teknoloji ve iletişimi birleştirme amacıyla çıktıkları serüvende yapay zeka destekli çeviri teknolojilerinde global ölçekte tanınan, yenilikçi ve lider bir marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyen Lexperia İnovasyon ve Yatırım CEO'su Engin Altelli, ifadelerini şöyle sonlandırdı:

“Geliştirdiğimiz platformun en dikkat çekici yanlarından biri, farklı endüstrilerin spesifik ihtiyaçlarına göre sunduğumuz uyarlamalar. Türkiye’nin güçlü teknolojik altyapısını ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizi kullanarak inşa ettiğimiz bu sistem; sağlık turizminden uluslararası ticari görüşmelere, akademik konferanslardan küresel müşteri destek hizmetlerine kadar son derece geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Hiçbir büyük fikrin dil engeline takılmadığı, iletişimin özgürleştiği bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.”