Aşağıdaki sıralı listede 1900 yılından bu yana kadar iktidar olmuş başlıca diktatörler, bunların iktidara geliş ve ayrılış tarihleri ile iktidardan ayrılma biçimleri bulunmaktadır.

Herkesin bilmesi gerekir ki; diktatörlük rejimleri gayrimeşru rejimler ve diktatörler de halkın egemenlik hak ve özgürlüklerini gasp etmiş zorbalardır.

Diktatörlerin egemen olduğu bir ülkede milli egemenlik hak ve özgürlükleri söz konusu değildir, çünkü böyle ülkelerde halk egemenliği değil kişisel egemenlik bulunur.

Bir çok diktatör seçimle iktidara gelmiş olsa da seçimle gitmezler, diktatörlerin hükmü altında bulunan ülkelerde seçimler ya yapılmaz veyahut da şeklen, var desinler diye göstermelik olarak yapılır.

Diktatörlükler ile demokrasiler arasındaki en büyük fark iktidarın el değiştirmesi ve iktidar gücünün denetimindedir. Demokrasilerde iktidar halkın iradesi ile kanuni ve meşru bir şekilde el değiştirir. Diktatörlüklerde ise iktidarın el değiştirmesi hemen hemen her zaman ölüm ya da güç kullanılarak meydana gelir. Bir diktatör yeteri kadar güç sahibi ise ölene kadar iktidarda kalır ve hatta öldükten sonra bile iktidarı kendi seçtiği birine örneğin oğlu ya da kızına bırakır.

İktidarını koruyabilmek için ülke kaynaklarını heba eden diktatörler her daim ülkelerinin geri kalmasına yol açmaktadır. Sonuçta her diktatör sadakati satın almak zorundadır ve bu yüzden de ülkenin bütün kaynakları bu işe tahsis edilir, bu durum küçük bir azınlık ultra zenginleşirken, ülke halkının yok yoksul sürünmesine yol açan temel olgudur.

Demokrasiler ile diktatörlükler arasındaki bir diğer fark iktidar gücünün denetimi yönündendir, demokrasilerde iktidara gelenlerin gücü nicelik, nitelik ve süre bakımından kanuni sınırlara tabidir, diktatörlüklerde ise bu sınırlamalar bulunmaz diktatörlerin iktidarı denetime tabi değildir.

Bakınız, diktatörleri bir ülkenin iç sorunu olarak değerlendirmek ve tepkisiz kalmak ölümcül bir hatadır. Sonuç olarak Hitler örneğinde de görülebileceği gibi diktatörler çoğu zaman sadece kendi halklarını değil tüm insanlığı da felakete sürükleyebilir bu yüzden de diktatörler ve diktatörlükler ile mücadele edilmesi sadece insani değil aynı zamanda da yaşamsal bir gerekliliktir.