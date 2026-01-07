Aşağıdaki sıralı listede 1900 yılından bu yana kadar iktidar olmuş başlıca diktatörler, bunların iktidara geliş ve ayrılış tarihleri ile iktidardan ayrılma biçimleri bulunmaktadır.

Herkesin bilmesi gerekir ki; diktatörlük rejimleri gayrimeşru rejimler ve diktatörler de halkın egemenlik hak ve özgürlüklerini gasp etmiş zorbalardır.

Diktatörlerin egemen olduğu bir ülkede milli egemenlik hak ve özgürlükleri söz konusu değildir, çünkü böyle ülkelerde halk egemenliği değil kişisel egemenlik bulunur.

Bir çok diktatör seçimle iktidara gelmiş olsa da seçimle gitmezler, diktatörlerin hükmü altında bulunan ülkelerde seçimler ya yapılmaz veyahut da şeklen, var desinler diye göstermelik olarak yapılır.

Diktatörlükler ile demokrasiler arasındaki en büyük fark iktidarın el değiştirmesi ve iktidar gücünün denetimindedir. Demokrasilerde iktidar halkın iradesi ile kanuni ve meşru bir şekilde el değiştirir. Diktatörlüklerde ise iktidarın el değiştirmesi hemen hemen her zaman ölüm ya da güç kullanılarak meydana gelir. Bir diktatör yeteri kadar güç sahibi ise ölene kadar iktidarda kalır ve hatta öldükten sonra bile iktidarı kendi seçtiği birine örneğin oğlu ya da kızına bırakır.

İktidarını koruyabilmek için ülke kaynaklarını heba eden diktatörler her daim ülkelerinin geri kalmasına yol açmaktadır. Sonuçta her diktatör sadakati satın almak zorundadır ve bu yüzden de ülkenin bütün kaynakları bu işe tahsis edilir, bu durum küçük bir azınlık ultra zenginleşirken, ülke halkının yok yoksul sürünmesine yol açan temel olgudur.

Demokrasiler ile diktatörlükler arasındaki bir diğer fark iktidar gücünün denetimi yönündendir, demokrasilerde iktidara gelenlerin gücü nicelik, nitelik ve süre bakımından kanuni sınırlara tabidir, diktatörlüklerde ise bu sınırlamalar bulunmaz diktatörlerin iktidarı denetime tabi değildir.

Bakınız, diktatörleri bir ülkenin iç sorunu olarak değerlendirmek ve tepkisiz kalmak ölümcül bir hatadır. Sonuç olarak Hitler örneğinde de görülebileceği gibi diktatörler çoğu zaman sadece kendi halklarını değil tüm insanlığı da felakete sürükleyebilir bu yüzden de diktatörler ve diktatörlükler ile mücadele edilmesi sadece insani değil aynı zamanda da yaşamsal bir gerekliliktir.

Diktatör

Ülke

İktidar dönemi

Süre

Ölüm Şekli

Benito Mussolini

İtalya

1922

1945

23

Partizanlar tarafından idam edildi

Adolf Hitler

Almanya

1933

1945

12

Yenildi İntihar etti

Joseph Stalin

SSCB

1924

1953

29

Doğal ölüm

Francisco Franco

İspanya

1939

1975

36

Doğal ölüm

António de Oliveira Salazar

Portekiz

1932

1968

36

Hastalık, iktidardan uzaklaştırıldı

Josip Broz Tito

Yugoslavya

1945

1980

35

Doğal ölüm

Fidel Castro

Küba

1959

2008

49

İktidarı kardeşine devretti.

Kim Il-sung

Kuzey Kore

1948

1994

46

Doğal ölüm

Mao Zedong

Çin

1949

1976

27

Doğal ölüm

Enver Hoca

Arnavutluk

1944

1985

41

Doğal ölüm

Todor Hristov Jivkov

Bulgaristan

1954

1989

35

Zorla istifa

Rafael Trujillo

Dominik

1930

1961

31

Suikasta kurban gitti

François Duvalier

Haiti

1957

1971

14

Doğal ölüm

Jean-Claude Duvalier

Haiti

1971

1986

15

Protestoların ardından kaçtı

Augusto Pinochet

Şili

1973

1990

17

İstifa etti

Saddam Hüseyin

Irak

1979

2003

24

ABD işgali ile devrildi

Muammer Kaddafi

Libya

1969

2011

42

Devrildi ve öldürüldü

Robert Mugabe

Zimbabve

1980

2017

37

Askeri darbeyle devrildi

Suharto

Endonezya

1967

1998

31

Protestoların ardından istifa etti

Ferdinand Marcos

Filipinler

1965

1986

21

Devrildi

Mobutu Sese Seko

Kongo (Zaire)

1965

1997

32

Devrildi

Hastings Banda

Malavi

1964

1994

30

Seçimi kaybetti

Gnassingbé Eyadéma

Togo

1967

2005

38

Doğal ölüm

Teodoro Mbasogo

Ekvator Ginesi

1979

2026

47

Hâlâ iktidarda

Paul Biya

Kamerun

1982

2026

44

Hâlâ iktidarda

Yoweri Museveni

Uganda

1986

2026

40

Hâlâ iktidarda

Omar el-Beşir

Sudan

1989

2019

30

Askeri darbeyle devrildi

Getúlio Vargas

Brezilya

1930

1945

15

Darbeyle devrildi

Juan Perón

Arjantin

1946

1955

9

Darbeyle devrildi

Fulgencio Batista

Küba

1952

1959

7

Devrimle devrildi

Nikolay Çavuşesku

Romanya

1965

1989

24

Devrimden sonra idam edildi

İdi Amin

Uganda

1971

1979

8

İşgal sonucu devrildi

Pol Pot

Kamboçya

1975

1979

4

Vietnam işgaliyle devrildi

Hafız Esad

Suriye

1971

2000

29

Doğal ölüm

Vladimir Putin

Rusya

2000

2026

26

Hâlâ iktidarda

Beşar Esad

Suriye

2000

2025

26

Devrildi

Nicolás Maduro

Venezuela

2013

2026

13

Amerika tarafından devrildi

Hüsnü Mübarek

Mısır

1981

2011

30

Devrildi

Zine El Abidine Ben Ali

Tunus

1987

2011

24

Devrildi

Ali Hamaney

İran

1989

2026

37

Hâlâ iktidarda

Hun Sen

Kamboçya

1985

2023

38

İstifa etti, iktidarı oğluna devretti

İsaas Afwerki

Eritre

1993

2026

33

Hâlâ iktidarda

İmamali Rahmon

Tacikistan

1992

2026

34

Hâlâ iktidarda

Alexander Lukashenko

Beyaz Rusya

1994

2026

32

Hâlâ iktidarda

Kim Jong-il

Kuzey Kore

1994

2011

17

Doğal ölüm

Kim Jong-un

Kuzey Kore

2011

2026

15

Hâlâ iktidarda

Çan Kay-şek

Çin/Tayvan

1928

1975

47

Doğal ölüm

Alfredo Stroessner

Paraguay

1954

1989

35

Devrildi

Manuel Noriega

Panama

1983

1989

6

ABD işgaliyle devrildi

José Eduardo dos Santos

Angola

1979

2017

38

Görevinden ayrıldı

Yahya Jammeh

Gambiya

1994

2017

23

Seçimi kaybetti ve kaçtı

Blaise Compaoré

Burkina Faso

1987

2014

27

Ayaklanma sonucu devrildi

Saparmurat Niyazov

Türkmenistan

1990

2006

16

Doğal ölüm

İslam Kerimov

Özbekistan

1991

2016

25

Doğal ölüm

Nursultan Nazarbayev

Kazakistan

1990

2019

29

İstifa