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Kaynak: DHA

Kaza, Sarıcakaya-Eskişehir yolunda meydana geldi. Mustafa S.’nin (24) kontrolünü kaybettiği 26 ABB 728 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole devrilip, bir bahçenin beton duvarına çarptı.

Kazada sürücü Mustafa S., kardeşi Miraç S. (17) ile anneleri Şirin S. (47) yaralandı. Kazada, Miraç S. araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Miraç S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören Ali Yılmaz, “Birkaç metre geride bu araba beni geçince, buradan ses geldi. Olay yerine ilk gelen ben oldum. Hemen geçen arabaları durdurdum. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan. Hemen ambulans çağırdık, polis geldi, itfaiye geldi. Yaralıyı çıkardık, ambulansa yükledik” dedi.