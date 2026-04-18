Amasya'da merkezinde faaliyet gösteren özel bir bankada görevli Cafer Tayyar Eken, bankaya gelen yaşlı bir kadının aşırı endişeli ve tedirgin hallerinden şüphelenerek durumu takibe aldı. Kısa adı ‘KAAN’ olan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon uygulaması çerçevesinde hemen polis ekipleriyle iletişime geçen Eken, muhtemel bir dolandırıcılık vakasının önüne geçilmesini sağladı.

909 BİN TL SON ANDA KURTARILDI

Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin ve banka görevlisinin hızlı müdahalesi sayesinde 909 bin TL tutarındaki nitelikli dolandırıcılık olayının engellendiği belirtildi. Telefon üzerinden kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara parasını kaptırmak üzere olan yaşlı kadın, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde büyük bir maddi kayıptan kurtuldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN TEŞEKKÜR BELGESİ

Gösterdiği üstün gayret ve örnek davranış nedeniyle Cafer Tayyar Eken, Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç tarafından makamında ağırlandı. Eken’e özverili çalışmasından dolayı teşekkür belgesi takdim eden Saraç, bu duyarlılığın diğer tüm personele örnek olması gerektiğini vurguladı.

ÜÇÜNCÜ DEFA AYNI BAŞARI

Öte yandan, dikkatiyle takdir toplayan güvenlik görevlisi Cafer Tayyar Eken'in bu başarısının ilk olmadığı ortaya çıktı. Eken’in daha önce de benzer yöntemlerle gerçekleştirilmeye çalışılan iki ayrı dolandırıcılık olayını daha fark ederek önlediği öğrenildi.