Neredeyse hemen her gün bir ilden dolandırıcılık haberi geliyor. Vatandaşlara her gün yeni bir tuzak kuran dolandırıcılar şimdi de e-Devlet'in birebir kopyalarını oluşturarak vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor... Dolandırıcılar özellikle sosyal medya üzerinden güvenilir ya da onaylı görünen sayfalar aracılığıyla e-devlet linki paylaşıyor. Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran uzmanlar, güvenli yöntemin arama motoru üzerinden e-Devlet yazarak ya da doğrudan "turkiye.gov.tr" adresine girerek işlem yapmak olduğunu dile getiriyor.

'KİMSE DURDUK YERE ÜCRETSİZ BİR ŞEY DAĞITMAZ'

Bilişim uzmanı Bilgin Berge, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin ilk kez yaşanmadığını ve benzer dolandırıcılık yöntemlerinin devam edeceğini belirtti.

Dolandırıcıların genellikle insanların zaaflarını hedef aldığını ifade eden uzman Berge, sosyal medyada güvenilir görünen, hatta onaylı bir sayfa dahi bir paylaşım yapıyorsa, doğrudan tıklamamak gerektiğini ifade etti. Paylaşılan bağlantının e-Devlet linki olduğu söylense bile bundan emin olmadan işlem yapılmadı gerektiğini vurgulayan Berge, basit ve güvenli yöntemler olduğunun altını çizdi.

Arama motoruna "e-Devlet" yazarak ya da doğrudan turkiye.gov.tr adresine girip ilgili başlığı aratarak başvuru formuna ulaşılabildiğini belirten Berge "Dolandırıcılar genellikle insanların zaaflarından faydalanır. Örneğin, ‘Daha önce kredi mi çektiniz? Kredinizin iadesi için tıklayın' gibi ifadeler kullanırlar. Oysa yapılması gereken şey basittir: e-Devlet'e giriş yapar, ‘kredi iadesi' diye aratırsınız. Eğer böyle bir hizmet varsa zaten resmi olarak karşınıza çıkar. Aynı şekilde para iadesi, sigorta iadesi ya da devletin ücretsiz bir şey dağıttığı yönündeki paylaşımlar da sıkça kullanılır. Açıkça söylemek gerekir ki, kimse durduk yere ücretsiz bir şey dağıtmaz. Eğer bir yerde paranın ya da iadenin reklamı yapılıyorsa, orada büyük ihtimalle bir dolandırıcılık vardır. Tıklamamak gerekir" dedi.

'tc' TÜRKİYE'NİN RESMİ UZANTISI DEĞİLDİR'

İnternette veya sosyal medyada gezinirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın ‘alan adı' olduğunu dile getiren Berge, önce site ismine, ardından uzantısına bakılması gerektiğini ifade etti. 'Resmi kurumlar genellikle ‘gov' uzantısını kullanır diye bir algı var' diyen Berge, asıl önemli olanın ‘gov'dan sonra gelen uzantı olduğunu dile getirdi.

Berge uyarılarına "Bu uzantı ‘.tr' midir, yoksa başka bir ülkeye mi aittir? Dolandırıcılar farklı ülkelerden alan adı alarak bu güven algısını bilinçli şekilde oluşturur. Örneğin ‘.tc' uzantısı sıkça kullanılır. Oysa ‘.tc' Türkiye'nin resmi uzantısı değildir. Ancak birçok kişi bunu Türkiye'ye ait sanır. Dolandırıcının amacı da zaten bu güveni sağlamaktır. Vatandaş bu siteye tıkladığında ‘Bu güvenli bir site' düşüncesiyle devlet bilgilerini girer ve bu bilgiler doğrudan dolandırıcının eline geçer" diye devam etti.

Öte yandan yetkililer de vatandaşları sosyal medyada gördükleri, telefonlarına gelen güvenilir olmayan linklere tıklamamaları konusunda sık sık uyarıyor.