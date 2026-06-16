Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin popüler internet sitelerinde yer alan gerçek araç ilanlarını birebir kopyaladıkları ortaya çıkarıldı. Piyasa değerinin altında fiyatlarla oluşturulan sahte ilanlar üzerinden vatandaşların tuzağa çekildiği belirlendi.
SAHTE İLAN TUZAĞINA 69 KİŞİ DÜŞTÜ
Ucuz araç alma umuduyla ilanlara yönelen 69 kişinin dolandırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin bu yöntemle ülke genelinde haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Afyonkarahisar merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Yetkililer, internet üzerinden yapılan araç alışverişlerinde vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.