Ordu Valiliği tarafından paylaşılan duyuruda, şehrin yüksek kesimlerinde süren kar yağışı ve güzergahlardaki buzlanma sebebiyle Gürgentepe genelinde, Gölköy’de ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği açıklandı.



Duyuruda, kamu kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve ciddi kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar, evladı anaokulu veya kreşe giden kadın personelin de idari izinli kabul edileceği bildirildi.



