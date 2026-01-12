MHRS randevuları nedeniyle idari para cezası uygulandığı, ödeme yapılmaması durumunda yeni randevu alınamayacağı yönünde ifadelerin yer aldığı sahte mesaj paylaşımları yeniden gündemde. Mesajlarda ceza tutarı, gecikme faizi, ödeme tarihi ve randevu bilgileri gibi ayrıntıların bulunması, içeriklerin resmi olduğu izlenimini güçlendiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nın sahte MHRS mesajlarıyla ilgili Kasım 2025'te yaptığı açıklama, güncel paylaşımlarla birlikte yeniden hatırlatıldı.

Halkı yanıltan ve para talep eden mesajlar ilk kez Kasım 2025’te gündeme gelmiş, Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yazı yayınlayarak MHRS işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğunu belirtmişti. Bakanlıktan gelen açıklamada "Bakanlığımızın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca www.mhrs.gov.tr adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyrulur." ifadeleri yer almıştı.

MHRS adı kullanılarak vatandaşlardan ücret talep eden internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Öte yandan, sosyal medyada yeniden gündeme gelen sahte MHRS paylaşımlarına karşın, Sağlık Bakanlığı’nın Ocak 2026 itibarıyla yeni bir uyarı yazısı yayınlamaması dikkat çekti.