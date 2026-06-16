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Anasayfa Gündem Dikkat: İstanbul’da hava bir anda değişecek; yağmurun şakır şakır yağacağı tarih belli oldu

Dikkat: İstanbul’da hava bir anda değişecek; yağmurun şakır şakır yağacağı tarih belli oldu

İstanbul’da sıcak hava etkisini sürdürürken, beklenen değişim için kritik uyarı geldi. Hava Forum o iki güne dikkat çekerek duyurdu. Yağmurun şakır şakır yağacağı tarih belli oldu

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Dikkat: İstanbul’da hava bir anda değişecek; yağmurun şakır şakır yağacağı tarih belli oldu - Resim: 1

Yapılan değerlendirmelere göre, Perşembe akşamından itibaren Balkanlar devreye girecek ve İstanbul'da 30 dereceyi bulan hava sıcaklıkları kısa sürede düşüşe geçecek.

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Dikkat: İstanbul’da hava bir anda değişecek; yağmurun şakır şakır yağacağı tarih belli oldu - Resim: 2

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Serin rüzgarlarla birlikte sıcaklıkların 25 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.

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Dikkat: İstanbul’da hava bir anda değişecek; yağmurun şakır şakır yağacağı tarih belli oldu - Resim: 3

YAĞMUR DA KAPIDA

Sıcaklık düşüşünün yanı sıra cuma ve cumartesi günleri için yağmur ihtimali de bulunuyor. Yer yer sağanak geçişlerinin görülebileceği belirtiliyor.

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Dikkat: İstanbul’da hava bir anda değişecek; yağmurun şakır şakır yağacağı tarih belli oldu - Resim: 4

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, özellikle akşam saatlerinde serin havanın daha fazla hissedileceği ifade ediliyor.

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Dikkat: İstanbul’da hava bir anda değişecek; yağmurun şakır şakır yağacağı tarih belli oldu - Resim: 5

İstanbul’da bunaltıcı sıcaklardan sonra gelen bu değişim, serinlik bekleyenler için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

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