Yapılan değerlendirmelere göre, Perşembe akşamından itibaren Balkanlar devreye girecek ve İstanbul'da 30 dereceyi bulan hava sıcaklıkları kısa sürede düşüşe geçecek.
Dikkat: İstanbul’da hava bir anda değişecek; yağmurun şakır şakır yağacağı tarih belli oldu
İstanbul’da sıcak hava etkisini sürdürürken, beklenen değişim için kritik uyarı geldi. Hava Forum o iki güne dikkat çekerek duyurdu. Yağmurun şakır şakır yağacağı tarih belli olduDilek Taşdemir
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HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK
Serin rüzgarlarla birlikte sıcaklıkların 25 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.
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YAĞMUR DA KAPIDA
Sıcaklık düşüşünün yanı sıra cuma ve cumartesi günleri için yağmur ihtimali de bulunuyor. Yer yer sağanak geçişlerinin görülebileceği belirtiliyor.
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Uzmanlar, ani sıcaklık değişimine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, özellikle akşam saatlerinde serin havanın daha fazla hissedileceği ifade ediliyor.
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İstanbul’da bunaltıcı sıcaklardan sonra gelen bu değişim, serinlik bekleyenler için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.
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