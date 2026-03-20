Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Siyonist İsrail yüz binlerce insanı öldürdü. Allah'ın izniyle, bunun bedelini ödeyecek" sözlerini sarf etti.

‘DİKKAT EDİN SIRADA TÜRKİYE VAR’

Rus siyaset düşünürü anılan Aleksandr Dugin, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın sözlerini alıntılayarak, "Sadece sözler. Ama dikkat edin, sırada Türkiye var" ifadelerini kullandı.

İsrail çevreleri tarafından dillendirilen 'İran'dan sonra sıraya Türkiye'ye gelecek' görüşü destekleyen Dugin'e sosyal medyadan tepki yağdı.

Suriye'deki rejimin düşmesinden rahatsız duyduğunu belirten Rus stratejist Aleksandr Dugin, El Şara'nın başa gelmesinden sonra “Kemal’in Türkiye’sinin sonu başladı, yapmadıklarımızı yapacağız, pişman olacaksın ama çok geç olacak” sözlerini sarf etmişti.

Gelen tepkiler sonrası paylaşımını silen Dugin, "Suriye'de Ruslar olmazsa, Erdoğan çok önemli bir müttefikini ve dostunu kaybeder. 2015'teki gerilimde ve FETÖ darbesinde Erdoğan'a yardım için çok şey yaptık. Rusya Türkiye'ye zarar vermeyecek ama bu ihanetten sonra yardıma gelmesi zor" ifadelerini kullanmıştı.