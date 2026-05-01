Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Batman'da biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik kritik bir operasyona imza attı. Gelen bir ihbarı değerlendiren DKMP ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdikleri denetimlerde, 4 şahsın doğada koruma altında bulunan salep orkidesi yumrularını izinsiz şekilde topladığını tespit etti.

38 KİLOGRAM YUMRU YENİDEN TOPRAKLA BULUŞTU

Operasyon kapsamında ele geçirilen yaklaşık 38 kilogram ağırlığındaki salep yumrusuna el konuldu. DKMP personeli, biyolojik döngünün zarar görmemesi adına el konulan yumruları vakit kaybetmeden doğal yaşam alanlarına yeniden ekmeye başladı.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA: KİŞİ BAŞI 699 BİN TL CEZA

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, salep orkidelerinin nesli tehlike altında bulunan türler arasında yer aldığı vurgulandı. Koruma altındaki bu bitkileri doğadan koparmanın bedeli ise ağır oldu. 4 kişiye kişi başı 699.245 TL toplam 2.796.980 TL rekor ceza kesildi.

"DOĞAYI KORUMAYA KARARLIYIZ"

DKMP'den yapılan bilgilendirmede, mevzuat kapsamında uygulanan bu yüksek tutarlı cezaların biyolojik kaçakçılıkla mücadelede caydırıcılık unsuru taşıdığı belirtildi. Yetkililer, doğal mirasın korunması adına denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.