Dikkat çeken araştırma İPA'dan: Yüzde 74 aynı yanıtı verdi

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbullulara sosyal medyada en çok hangi uygulamayı kullandıklarını sordu. Dikkat çeken araştırmada yüzde 74 aynı yanıtı verdi.

İPA'nın İstanbullulara sosyal medyada en çok hangi uygulamayı kullandıklarını sorduğu araştırma sonuçları dikkat çekti.

İstanbul Barometresi Mart 2026 Gündem Araştırmaları Raporu’nda İstanbulluların sosyal medya analizini çıkararak tek tek açıkladı.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 74'ü aynı yanıtı verdi.

Katılımcıların yüzde 15,7’si ise hiçbir uygulamayı kullanmadığını belirtti.

Sosyal medya kullandığını ifade eden katılımcıların günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi 2 saat 40 dakika olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 71,6’sı sosyal medyayı haber ve güncel olayları takip etmek için kullandığını ifade etti.

İstanbulluların sosyal medya uygulamalarını kullanma oranları şöyle:

Facebook: Yüzde 37,5 ile 45-49 yaş grubu

X: Yüzde 28

Facebook: Yüzde 26,9

Linkedin: Yüzde 8,8

Instagram: Yüzde 74,4

Sosyal medya uygulamalarının en aktif yaş grupları şöyle:

Instagram: Yüzde 86 ile 18-35 yaş grubu

Youtube: Yüzde 37 ile 18- 35 yaş grubu

X: Yüzde 36,7 ile 18-35 yaş grubu

Tiktok: Yüzde 20,3 ile 18-35 yaş grubu

Linkedin: Yüzde 14,7 ile 18-35 yaş grubu

İstanbulluların yüzde 74 ile en çok Instagram uygulamasını kullandığının ortaya çıktığı İPA'nın araştırma sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

