Sonar Araştırma şirketinin Kasım 2025 ile Nisan 2026 dönemlerini kapsayan ve seçmen eğilimlerindeki dramatik dönüşümü ortaya koyan verileri mercek altına alındı. Türkiye, kemikleşmiş seçmen bloklarının çözüldüğü ve kararsızlar kitlesinin yeni limanlara yelken açtığı kritik bir dönemeçten geçiyor.
Dikkat çekecek sonuçlar: AK Parti’yi de CHP’yi de üzecek
Sonar Araştırma’nın son 6 aydaki verileri üzerinden yapılan değerlendirmeler, Türkiye’nin siyasi haritasında taşların yerinden oynadığını gösterdi. İktidar ve ana muhalefet cephesinde yaşanan toplam 5,4 puanlık erime, seçmenin "üçüncü yol" ve "alternatif odak" arayışını tescilledi.
İki Kutuplu Siyasetin Kan Kaybı
Araştırmanın en çok konuşulacak başlığı, kuşkusuz iki dev partinin yaşadığı "irtifa kaybı" oldu. Yıllardır süregelen AKP-CHP kutuplaşması, seçmende bir yorgunluk emaresi göstermeye başlamış görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 3,9’luk sert bir düşüşle değerlendirmenin "en çok oy kaybeden partisi" unvanını aldı.
Öte yandan iktidar temsilcisi AK Parti, yüzde 1,5’lik bir gerileme ile kale savunmasında gedikler vermeye devam ediyor. İki partinin toplam kaybının 5 puanı aşması, seçmen nezdinde "yeni bir dil" ihtiyacının en somut kanıtı olarak okunuyor.
MHP ve ANP’nin Yükselen Grafiği
Tablonun diğer ucunda ise adeta bir "bahar havası" hakim. MHP, yüzde 2,8’lik hatırı sayılır bir ivmeyle oyunu en çok artıran yapı olarak dikkatleri üzerine çekti. Milliyetçi tabandaki bu konsolidasyonun yanı sıra, ANP (Anavatan Partisi)'nin yüzde 1,2’lik yükselişi, merkez sağdaki geleneksel damarın yeniden canlanmaya başladığı şeklinde yorumlanıyor.
"Diğer" Kategorisindeki Gizemli Patlama
Anketin belki de en stratejik verisi, "Diğer" partiler başlığı altındaki yüzde 2,1’lik devasa artış. Mevcut siyasi denklemde kendine yer bulamayan veya her iki bloktan da umudunu kesen kitlelerin, meclis dışı veya yeni kurulan partilere bir "protesto" veya "umut" oyu olarak yöneldiği anlaşılıyor.
Bu yüzde 2,1'lik kitle, seçim sath-ı mailine girildiğinde dengeleri tamamen altüst edebilecek bir potansiyele sahip. Tüm bu dalgalanmaların ardından zirvedeki makas hiç olmadığı kadar daraldı.
Araştırmada AK Parti yüzde 32,3 ile liderliğini sürdürse de, CHP yüzde 31,4 ile nefesini iktidarın ensesinde hissettirmeye devam ediyor. Ancak her iki partinin de aşağı yönlü ivmesi, aşağıdan gelen DEM Parti, MHP ve İYİ Parti gibi aktörlerin koalisyon veya ittifak pazarlıklarındaki elini güçlendiriyor.
İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi de yüzde 0,3’lük yükselişler kaydetti. DEM Parti yüzde 0,2’lik sınırlı bir oy kaybı yaşadı. Zafer Partisi ise araştırmaya göre yüzde 1 oy kaybederek AK Parti ve CHP’den sonra en çok oy kaybeden parti oldu.