Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Ümraniye, Giyim Üretim Teknolojisi alanında düzenlediği kurslarla ilçe sakinlerine önemli bir fırsat sunuyor. İlçe genelindeki 9 farklı merkezde yürütülen eğitimler, teorik bilgiyle uygulamalı becerileri bir araya getirerek katılımcıları mesleki hayata hazırlıyor.

Giyim Üretim Teknolojisi Sertifika Programı’nda kursiyerler, tekstil ve giyim üretiminde kullanılan malzemelerin tanıtımından başlıyor. Temel dikiş teknikleri, endüstriyel dikiş makinelerinin kullanımı, kalıp hazırlama, kesim, prova, overlok ve düz dikiş uygulamaları gibi konularda detaylı eğitim alıyor. Eğitimlerde ütüleme teknikleri, giysi montajı, bitirme işlemleri, üretim hatalarının tespiti ve kalite kontrol süreçleri de titizlikle işleniyor.

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kuralları, ergonomik çalışma yöntemleri ve sürdürülebilir tekstil uygulamaları gibi modern yaklaşımlar da programa dahil ediliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler, katılımcıların hem bireysel gelişimine hem de sektöre hazır hale gelmesine katkı sağlıyor.

Giyim üretimi ve moda dünyasına ilgi duyan, mesleki kariyer hedefleyen veya evinde üretim yaparak aile ekonomisine destek olmak isteyen 16 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar bu kurslara katılabiliyor. Her yıl ekim ayında başlayan ana program haziran ayına kadar devam ediyor. Yaz aylarında ise kısa süreli yoğun atölye programlarıyla eğitimler sürdürülüyor.

Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alma hakkına sahip oluyor. İleri seviye programlarda ise katılım belgeleri veriliyor. Katılımcılar edindikleri yetkinlikler sayesinde konfeksiyon firmalarında, butiklerde, ev tekstili üretiminde ve moda tasarım atölyelerinde istihdam imkanı bulabiliyor. Birçok kursiyer ise edindiği becerilerle kendi küçük işletmesini kurma yolunda önemli adımlar atıyor.

Her dönem sonunda kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı bir sergi ve tanıtım etkinliği düzenleniyor. Bu etkinlik, hem kurs sürecindeki kazanımların kamuoyuyla paylaşılmasını sağlıyor hem de katılımcılara motivasyon kaynağı oluyor. Sergide üretilen elbiseler, aksesuarlar, ev tekstili ürünleri ve özel tasarım parçalar ilgi çekiyor.