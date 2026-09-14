Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen ve bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiği Kadıköy Plak Günleri, iki gün boyunca müzik tutkunlarını ağırladı. İstanbul’un önde gelen plak dükkânlarını, bağımsız yayıncıları, uzman koleksiyonerleri ve her yaştan müzikseveri buluşturan etkinlik, Kadıköy’ün kültür ve sanat atmosferine büyük bir canlılık kattı. İki gün süresince kurulan plak stantlarının yanı sıra, alanında uzman isimlerin katıldığı söyleşiler, sevilen sanatçıların imza günleri ve canlı DJ performansları ile katılımcılar unutulmaz bir müzik deneyimi yaşadı.

MÜZİĞİN UNUTULMAZ İSMİ ESİN AFŞAR SAYGIYLA ANILDI

Bu yılki organizasyon, Türk müziğine ve tiyatrosuna damga vuran usta sanatçı Esin Afşar anısına gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk gününde müzik yazarı Murat Beşer’in moderatörlüğünde Esin Afşar’ın kızı Pınar Afşar ile "Sesin Hafızası: Esin Afşar ve 60’lardan 80’lere Türkiye" başlıklı kapsamlı bir söyleşi düzenlendi.

Toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmanın önemine vurgu yapılan söyleşide Pınar Afşar, Yunus Emre’yi, Âşık Veysel’i, Pir Sultan Abdal’ı, Karacaoğlan’ı ve daha nice değerimizi tanımamız gerektiğini ifade etti. Afşar konuşmasında, Esin Afşar’ın neler yaptığının bu Plak Günleri’nde genç nesillere tanıtılmasının ayrıca çok değerli olduğunu dile getirdi. Sanatı yaşatabildiğimiz ölçüde besleneceğimizi ve sanatın en temel moral kaynağımız olduğunu belirtti.

Kadıköy Plak Günleri kapsamında Türk rock müziğinin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi grubu da özel bir imza günü düzenledi. Grubun kurucusu, solisti ve bestecisi Nejat Yavaşoğulları, imza gününde hayranlarıyla bir araya gelerek plak formatındaki albümlerini imzaladı ve müzikseverlerle sohbet etti.

Plak formatına ve analog ses taşıyıcılarına olan ilginin son yıllarda yeniden artmasının kendisini son derece mutlu ettiğini belirten Nejat Yavaşoğulları, plağa bir dönüş olmasının kendi ilgisini de çektiğini vurguladı. Dijital formatların ilk çıktığı dönemde CD çıktığı zaman bundan daha iyi müzik dinleniyor dediklerini ancak işin aslının öyle olmadığını zamanla herkesin anladığını belirtti. Yavaşoğulları, sonradan bu işin bilimini yapanların son yıllarda yaşanan olumsuz koşullara rağmen bu konuda başarıyla devam ettiklerini ve kısıtlı imkanlara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini gördüklerini dile getirerek gelecek günlerin sanatın ve kültürün ihmal edilmediği, umut veren dönemler olması temennisinde bulundu.

Kadıköy Plak Günleri’nin en dikkat çeken ve ilham veren ziyaretçilerinden biri de henüz 11 yaşındaki Ali Sinan Çetintaş oldu. Yaşına rağmen devasa bir müzik arşivine sahip olan Çetintaş; 570’i aşkın kaset, 500’ü aşkın plak ve 300’ü aşkın taş plaktan oluşan zengin koleksiyonuyla görenleri kendine hayran bıraktı.

Koleksiyonunun detaylarını paylaşan genç koleksiyoner, arşivinde dedesinden kalan nostaljik taş plakların yanı sıra stüdyo kayıtlarında kullanılan ana bantlar yani master bantların da bulunduğunu aktardı. Plak, kaset, CD ve makara bantların hepsine sahip olduğunu belirten Çetintaş, Kadıköy Plak Günleri’ne ilk defa katıldığını ve ortamı çok güzel bulduğunu ifade ederek bundan sonraki tüm etkinliklere de katılmak istediğini söyledi.

KADIKÖY’DE İKİ GÜN BOYUNCA SÜREN MÜZİK ŞÖLENİ

Kadıköy Belediyesi Kadıköy Plak Günleri, sadece bir alışveriş alanı olmanın ötesinde, geçmiş ile gelecek arasında ses köprüleri kuran bir kültür etkinliği olma özelliğini bu yıl da korudu. İki gün boyunca pikaplardan yükselen melodiler, alanında uzman DJ'lerin nostaljik seçkileri ve koleksiyonerlerin nadide parçalarını paylaştığı stantlar Kadıköy’ü adeta açık hava müzik müzesine dönüştürdü. Müzik kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağlayan organizasyon, katılımcılardan tam not alarak sona erdi.