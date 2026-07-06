Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Söğüt Dijital Tarih Müzesi Projesi'nin yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile birlikte Türbe alanı içerisinde yapımı devam eden Söğüt Dijital Tarih Müzesi proje sahasını ziyaret etti.

Heyet, proje alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Sözer, Söğüt'ün tarihi ve kültürel mirasının dijital teknolojilerle gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Dijital Tarih Müzesi'nin tamamlanmasının ardından ilçenin turizm potansiyeline önemli katkılar sunacağını belirten Sözer, projenin aynı zamanda Söğüt'ün kültürel tanıtımına da değer katacağını ifade etti.