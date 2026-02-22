Türkiye’de sosyal medya alanına ilişkin yeni bir yasal düzenleme hazırlığı olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Son olarak yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medyada anonim hesapların kaldırılmasına ve kullanıcıların gerçek kimlikleriyle var olmasına yönelik açıklamaları tartışmayı yeniden alevlendirdi. “Klavye delikanlılığı” ve “itibar suikastı” gibi kavramlar üzerinden kurulan söylem, bir yandan dijital ortamda işlenen suçlarla mücadele ihtiyacını hatırlatırken diğer yandan ifade özgürlüğü, mahremiyet ve siyasi denetim kaygılarını gündeme taşıyor.

Hukukçu gözüyle bakıldığında mesele, basitçe “anonim hesaplar kapatılsın mı kapatılmasın mı” sorusundan ibaret değildir; asıl soru, dijital çağda ifade özgürlüğü ile kişilik haklarının nasıl dengeleneceğidir.

Sistemle ilişkisi

Gelişmiş demokrasilerde sosyal medya düzenlemeleri genellikle üç eksende şekilleniyor: çocukların korunması, nefret söylemi/ dezenformasyonla mücadele ve kişisel verilerin güvenliği.

Avrupa’da temel yaklaşım, hukuka aykırı içeriğin hızlı kaldırılması ve mağdurun korunmasıdır. Kullanıcıların gerçek kimliklerini açıklamaya zorlanması ise istisnai bir yöntem olarak değerlendirilir. Bunun temel nedeni, anonimliğin yalnızca suistimal aracı değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün güvencelerinden biri kabul edilmesidir.

Çocuk hakları açısından en dikkat çekici örneklerden biri Avustralya. 16 yaş altına sosyal medya yasağıyla çocukları siber zorbalık, istismar ve bağımlılıktan korumayı amaçlıyor. Burada odak, yetişkinlerin kimlik doğrulaması değil, çocukların platformlara erişiminin sınırlandırılması. Benzer şekilde İngiltere’de yaş doğrulama ve ebeveyn kontrol mekanizmaları öne çıkıyor.

Buna karşılık otoriter modellerde yaklaşım çok daha sert. Çin, gerçek isimle kayıt zorunluluğunu uzun süredir uyguluyor. Sosyal medya platformları devlet denetimi altında ve anonimlik fiilen mümkün değil. Bu sistem, çevrim içi suçları azaltma iddiasıyla savunulsa da siyasi eleştirinin bastırılması ve vatandaşların sürekli izlenmesi riskini beraberinde getiriyor.

Dolayısıyla sosyal medya düzenlemesi, yalnızca teknik bir hukuk meselesi değil; doğrudan rejim tipiyle ilişkili bir alan.

Denge meselesi

Türkiye’de planlanan olası düzenleme, ilk bakışta hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı gibi suçlarla mücadele açısından makul bir gerekçeye dayanıyor. Gerçekten de anonim hesaplar üzerinden yürütülen linç kampanyaları, özellikle kadınlar ve çocuklar açısından ciddi mağduriyetler doğurabiliyor. Ve hukuk devleti, bireyin onur ve itibarını korumakla yükümlüdür.

Gerçek kimlikle yazma zorunluluğu, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik dijital şiddetin azaltılması açısından caydırıcı bir rol oynayabilir. Ancak siyaseten bakıldığında mesele çok daha karmaşık.

Çünkü anonimlik yalnızca “sahte hesap” sorunu değildir; aynı zamanda ifade özgürlüğünün, ihbar mekanizmalarının ve muhalif seslerin korunmasında kritik bir araçtır. Ve hukuk devleti, ifade özgürlüğünü de korumak zorundadır.

Aşırı denetim, kamusal tartışmayı daraltabilir ve otosansürü artırabilir. Öte yandan tamamen denetimsiz bir alan da hukuk güvenliği açısından kabul edilemez. Bu nedenle çözüm, özgürlük ile güvenlik arasında hassas bir denge kurabilmektir.

Bu nedenle demokratik ülkelerde çözüm, anonimliği kaldırmak değil; suç teşkil eden davranışı hedef almak şeklinde tasarlanır.

Fakat burada ince bir çizgi var: Güvenlik gerekçesiyle getirilen her düzenleme, kolaylıkla siyasi denetim aracına dönüşebilir. Bu nedenle şeffaflık, yargı denetimi ve ölçülülük ilkeleri hayati önem taşır.

Sosyal medya artık yalnızca bir iletişim aracı değil; kamusal alanın kendisi. Bu alanı düzenlerken hem çocukları ve bireyleri koruyan hem de eleştirel düşünceyi yaşatan dengeli bir çözüm bulunamazsa, dijital dünyanın sorunlarını çözerken özgürlüklerin kendisini kaybetme riski doğabilir. Konunun özü şu soruda gizli: Güvenlik ile özgürlük arasındaki dengeyi kim, neye göre ve ne kadar belirleyecek?