

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şehit Ramazan Konuş Toplantı Salonu’nda Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram başkanlığında B-REÇETE Sistemi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda yeni yönetmelik kapsamında bitki koruma ürünlerinde elektronik reçete uygulamasına geçiş süreci ele alınarak sistemin sahadaki uygulama esasları değerlendirildi.

İZLENEBİLİR TARIM VURGUSU

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, il müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri, bayi temsilcileri ve ilgili personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bakanlık tarafından yayımlanan yeni düzenleme doğrultusunda 5 aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin satışında Elektronik Reçete Sistemi kullanımının zorunlu hale geldiği ifade edildi.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Yeni uygulama kapsamında; Abamectin, Acetamiprid, Diflubenzuron, Pyriproxyfen ve Quinclorac etken maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin satışının artık tamamen elektronik sistem üzerinden yürütüleceği belirtildi.

Bu sistemle birlikte risk esaslı kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi, üretim sürecinde tam izlenebilirlik sağlanması ve tarladan sofraya güvenilir gıda akışının kontrol altına alınması hedefleniyor.

“İZLENEBİLİR TARIM” MODELİ

Toplantıda sistemin sahadaki uygulama adımları ve teknik süreçler detaylı şekilde ele alındı. Bayilerin izleyeceği teknik prosedürler hakkında bilgilendirme yapılırken, soru-cevap bölümüyle uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

HÜSEYİN DÜZGÜN: DENETİMLER SÜRECEK

İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, yaptığı değerlendirmede Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan B-REÇETE sisteminin önemine dikkat çekti.

Düzgün, il genelinde halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin titizlikle sürdüğünü belirtti.

DİJİTALLEŞEN TARIM YAPISI

Yeni sistemle birlikte tarımsal üretimde dijitalleşmenin artırılması, kontrollü üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir gıda güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

B-REÇETE sistemine geçiş sürecinin önümüzdeki dönemde sahada daha geniş kapsamlı uygulamalarla devam edeceği, sistemin yaygınlaştırılmasıyla birlikte denetim ve izlenebilirlik kapasitesinin artırılacağı ifade edildi.