Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya ulaşan bu platformların faaliyetleri yakından izlenmeli. Sabah Gazetesi’nden Barış Şimşek’in haberine göre BTK’nın raporunda, "Dijital platformların faaliyetlerini sürekli denetleyen ve düzenli raporlar hazırlayan bir gözetim mekanizması oluşturulmalıdır" ifadesine yer verildi.
Dijital platformlar için yeni dönem: BTK’dan radikal denetim çağrısı
BTK, WhatsApp, Netflix, YouTube ve TikTok gibi küresel dijital platformlara yönelik sıkı denetim ve gözetim mekanizması kurulmasını önerdi. Kurum, kullanıcı verilerinin işlenmesi, saklanması ve paylaşımında uluslararası standartlara uyulması gerektiğini vurguladı.
REGÜLASYON ÇERÇEVESİ
Raporda, mevcut düzenlemelerin temel oluşturduğu belirtilerek daha etkin bir dijital ekosistem için ek adımlar atılması gerektiği kaydedildi.
"İlk olarak, dijital platformların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak amacıyla, uluslararası iyi uygulamalardan esinlenerek daha detaylı bir regülasyon çerçevesi geliştirilebilir.
Bu çerçeve, özellikle kullanıcı verilerinin işlenmesi, saklanması ve paylaşımı konularında sıkı standartlar içermelidir.
Ayrıca, dijital platformların faaliyetlerini sürekli denetleyen ve düzenli raporlar hazırlayan bir gözetim mekanizması oluşturulmalıdır" denildi.
Veri toplamanın kullanıcıların kişisel bilgileri üzerindeki kontrolü kaybetmesine yol açtığı ve güvenlik risklerini artırdığı uyarısı yapıldı.
HAKLI TALEPLERE DİRENÇ GÖSTERİYORLAR
Raporda, sosyal ağ sağlayıcılarının milyarlarca dolar gelir elde etmesine rağmen kullanıcı haklarını korumak için gerekli mekanizmaları geliştirmedikleri veya etkin kullanmadıkları belirtildi:
"Kullanıcıların ve devletlerin haklı taleplerine direnç gösterdikleri gözlemlenmektedir.
Bunun sonucunda temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında devletlere düşen pozitif yükümlülüğün yerine getirilmesinde zorluklar yaşanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
İnternetin sınırsız erişim ve paylaşım kolaylığı sunduğu, ancak kötü niyetli kişilerin sahte hesaplarla yasa dışı içerik üretip küfür, iftira, hakaret gibi eylemlerde bulunduğu vurgulandı. Bu nedenle internet ortamında düzenleme yapılması gerektiği ifade edildi.
BTK NEDİR?
BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kısaltmasıdır. Türkiye'de elektronik haberleşme (telekomünikasyon), internet, bilgi teknolojileri ve posta sektörlerini düzenleyen, denetleyen ve geliştiren bağımsız bir kamu kurumudur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlıdır, ancak idari ve mali özerkliğe sahiptir.
Türkiye'nin ilk sektörel düzenleyici kurumu olarak kabul edilir.2000 yılında Telekomünikasyon Kurumu adıyla kurulmuş, 2008'de Elektronik Haberleşme Kanunu ile bugünkü adını almıştır. Resmi sitesi: www.btk.gov.tr
TEMEL GÖREV VE YETKİLERİ:
Telekom operatörleri, internet servis sağlayıcıları, mobil ve sabit hat hizmetlerini yetkilendirme, denetleme ve rekabet ortamı sağlama.
Frekans tahsisi, radyo-televizyon yayıncılığı düzenlemeleri.
Kişisel veri güvenliği, siber güvenlik stratejileri ve internet içerikleri denetimi (örneğin katalog suçlara karşı erişim engeli kararları).
Tüketici haklarını koruma, şikayetleri inceleme.
BTK Akademi üzerinden dijital okuryazarlık, siber güvenlik ve teknoloji eğitimleri verme.
Güvenli internet filtreleri, IMEI kayıtları gibi uygulamaları yönetme.
Kısaca, günlük hayatta kullandığımız telefon, internet, sosyal medya platformları (WhatsApp, Instagram, TikTok vb.) ve dijital hizmetlerin kurallarını belirleyen, sorunları denetleyen ana devlet kurumudur.
Özellikle son yıllarda dijital platformlara yönelik raporlar ve düzenleme önerileriyle sıkça gündeme gelir.