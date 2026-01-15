Dijital platformlar için yeni dönem: BTK’dan radikal denetim çağrısı

BTK NEDİR?

BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kısaltmasıdır. Türkiye'de elektronik haberleşme (telekomünikasyon), internet, bilgi teknolojileri ve posta sektörlerini düzenleyen, denetleyen ve geliştiren bağımsız bir kamu kurumudur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlıdır, ancak idari ve mali özerkliğe sahiptir.

Türkiye'nin ilk sektörel düzenleyici kurumu olarak kabul edilir.2000 yılında Telekomünikasyon Kurumu adıyla kurulmuş, 2008'de Elektronik Haberleşme Kanunu ile bugünkü adını almıştır. Resmi sitesi: www.btk.gov.tr