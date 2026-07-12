Oyun pazarının merkez üssü konumundaki Steam, 2026 yılının ilk yarısında elde ettiği 11,1 milyar dolarlık brüt gelirle tüm zamanların yarı yıl rekorunu kırdı. Alinea Analytics tarafından yayımlanan güncel pazar araştırma raporuna göre platform; pandeminin getirdiği kısıtlamalarla dijital satışların zirve yaptığı 2020 yılının tamamını ve 2025'in ilk altı aylık dönemini yüzde 14,5'lik büyüme oranıyla geride bırakmayı başardı.

On yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla gelirlerini yaklaşık 5 kat artıran platformun bu durdurulamaz yükselişinde, özellikle Çin başta olmak üzere Asya pazarındaki oyuncu sayısının katlanması ve üçüncü parti büyük yayıncıların Steam ekosistemine tam entegrasyonu kritik rol oynadı.

YENİ OYUNLARIN GELİRDEKİ PAYI AZALIYOR

Raporda göze çarpan en şaşırtıcı finansal veri ise oyuncuların tüketim alışkanlıklarındaki değişim oldu. Geçmiş dönemlerde toplam cironun büyük kısmını o yıl çıkış yapan yeni oyunlar sırtlanırken, 2026'nın ilk yarısında yeni yapımların gelir payı yüzde 21 seviyesine kadar geriledi.

Analistler bu durumu iki temel nedene bağlıyor:

Dev Yapımların Eksikliği: Geçtiğimiz yıl rekorlar kıran Monster Hunter Wilds gibi sektörü domine eden devasa çıkışların bu döneme denk gelmemesi.

Arka Katalog Stratejisi: Yayıncıların indirim dönemlerinde eski oyun kütüphanelerini daha agresif ve akıllıca fiyatlandırarak oyuncuları nostaljik ya da popüler eski yapımlara yönlendirmesi.

Yine de 2026'nın ilk yarısında platforma en çok kazandıran yeni oyunlar sırasıyla Forza Horizon 6, Resident Evil Requiem ve Crimson Desert oldu.

DONANIM FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

Steam finansal olarak büyüme rekorları kırarken, Valve'in donanım tarafındaki katı fiyat politikası tüketiciler arasında tartışılmaya devam ediyor. Özellikle 1TB Steam Deck OLED modelinin fiyatı ve Steam Machine cihazlarının 1.049 dolardan başlayan etiketleri eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.

Gelen geri bildirimlere rağmen Valve yönetimi, konsol pazarındaki rakiplerinin aksine donanım maliyetlerini kendi bünyesinde sübvanse etme (zararına satma) gibi bir stratejiyi kesinlikle benimsemeyeceklerini ilan etti. Şirket, kar marjını korumak adına cihaz fiyatlarında herhangi bir esnemeye veya indirime gitmeyeceğini açıkça vurguladı.