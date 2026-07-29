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Sony'nin Ocak 2028'den itibaren kutulu PlayStation oyun disklerinin üretimine son verip tamamen dijital dağıtıma geçeceği yönündeki iddialar oyuncu topluluğunda büyük yankı uyandırdı. Karara bir tepki de ünlü siber aktivist grubu Anonymous'tan geldi. Şirketin adımlarını eleştiren grup, tamamen dijital ortama geçilmesinin oyuncular açısından ciddi hak kayıplarına yol açacağını vurguladı.

"DİJİTAL OYUNLAR YALNIZCA LİSANS ANLAMI TAŞIYOR"

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Anonymous, "Oyunlara sahip olmanın sonu geliyor" mesajıyla fiziksel medyanın önemine dikkat çekti. Gruba göre fiziksel diskler; internet erişimine ya da hesap zorunluluğuna ihtiyaç duymadan çalıştırılabiliyor, dijital mağazalardan kaldırılsa dahi oynanabiliyor ve takas edilip ikinci el olarak satılabiliyor.

Sony'nin tamamen dijital modele geçmesi durumunda kullanıcıların mülkiyet hakkını kaybedeceğini öne süren grup; sözleşmelerde yer alan "satın al" veya "sahip ol" ifadelerinin hukuki açıdan ürünü kullanıcıya devretmediğini belirtti. Sözleşme maddelerinde, hesabın veya lisansın iptal edilmesi durumunda içerik erişiminin kesileceği ve kopyaların silinmesi gerektiği detayına dikkat çekildi.

THE CREW ÖRNEĞİ VE YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Dijital sahiplik risklerine örnek olarak Ubisoft'un sunucularını kapatmasının ardından erişilemez hale gelen The Crew oyununu gösteren Anonymous, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yeni yasayı da hatırlattı. Yürürlüğe giren düzenleme, dijital platformların kullanıcılara bir ürünü tamamen satın almadıklarını, yalnızca kullanım lisansı kiraladıklarını açıkça belirtmesini zorunlu kılıyor.