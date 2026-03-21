Uzaktan çalışma modelinin kalıcı hale gelmesiyle, insanlar nerede yaşayacaklarını özgürce seçebiliyor. Dijital göçebe vizeleri, gelirini yurt dışındaki işveren veya müşterilerden sağlayan kişilere başka bir ülkede yasal olarak yaşama ve çalışma imkânı tanıyor. Bu sistem hem çalışanlar hem de ev sahibi ülkeler için ekonomik ve sosyal avantaj sağlıyor.

HÜKÜMETLER EKONOMİK FIRSATA ODAKLANDI

Dijital göçebe vizeleri, ülkeler için yüksek harcama gücüne sahip profesyonelleri çekme ve turizm, konaklama ile hizmet sektörlerini destekleme imkânı sunuyor.

Başvuru sahiplerinden genellikle uzaktan gelir elde ettiklerini belgelemeleri, belirli bir gelir seviyesini karşılamaları ve uluslararası geçerli sağlık sigortasına sahip olmaları isteniyor.

ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Portekiz: D8 Dijital Göçebe Vizesi ile Avrupa’da en çok tercih edilen ülkelerden biri. Güvenli yaşam ve gelişmiş altyapı öne çıkıyor.

İspanya: 2023’te yürürlüğe giren vize programıyla Barselona, Madrid ve Valensiya gibi şehirler uzaktan çalışanlar için cazibe merkezi haline geldi.

Yunanistan: Yenilenebilir oturma izni sunan programıyla Atina ve ada yaşamı önemli bir tercih sebebi.

İtalya: Yüksek vasıflı uzaktan çalışanları hedefleyen programla Milano ve küçük yerleşim yerleri öne çıkıyor.

Estonya: Dijital göçebe vizelerini uygulayan ilk ülkeler arasında. Tallinn’in teknoloji ekosistemi dikkat çekiyor.

Hırvatistan: Bir yıla kadar oturum imkânı sunuyor, Split ve Dubrovnik öne çıkıyor.

Kosta Rika: Siyasi istikrarı ve doğal yaşamıyla özellikle Amerikalı profesyonellere cazip bir seçenek.

Panama: Güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor, Panama Şehri önemli merkez.

Tayland: Yüksek gelirli profesyoneller için uzun süreli programlar sunuyor, Bangkok ve Chiang Mai dijital göçebe topluluklarıyla öne çıkıyor.

Japonya: Tokyo ve Osaka güçlü altyapısıyla yüksek gelir grubuna hitap eden vize seçenekleri sunuyor.