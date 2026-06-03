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Kastamonu'da 2021 yılının sonlarında çocukların teknoloji bağımlılığını azaltmak ve hareketsiz yaşamın önüne geçmek amacıyla başlatılan spor hamlesi, ulusal düzeyde büyük bir başarı öyküsüne dönüştü. Hentbol antrenörü Bülent Alaz'ın Şehit Bülent Gider Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği yetenek taramasıyla kurulan kız hentbol takımı, kısa sürede Türkiye’nin elit altyapı ekiplerinden biri haline geldi.

Yardımcı antrenör Elif İncekara Baş ve kondisyoner Emre Özdoğan’ın da teknik kadroda yer aldığı takım, 2024 yılı itibarıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Kulübü bünyesine dahil edildi. Şu an kadrosunda ortaokul ve lise düzeyinde 16 sporcu barındıran ekip, son olarak Sivas'ta düzenlenen Küçük Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'ndan Türkiye ikinciliği kupasıyla döndü.

5 YILA SIĞAN 6 BÜYÜK TÜRKİYE DERECESİ

Takımın kuruluş aşamasını ve geride kalan süreci aktaran antrenör Bülent Alaz, çocukların henüz 5. sınıftayken ve pandeminin hemen ardından hantallaşmış bir yapıda spora başladıklarını belirtti. Alaz, takımın başarı takvimini şu verilerle paylaştı:

2021-2022 Sezonu: Okullar arası küçükler kategorisinde Türkiye ikinciliği (Kurulduğu ilk yıl)

2022-2023 Sezonu: Okullu küçükler kategorisinde Türkiye ikinciliği

2023-2024 Sezonu: Okullu yıldızlar kategorisinde Türkiye ikinciliği ve Alanya'da kulüplü minikler kategorisinde Türkiye dördüncülüğü

2024-2025 Sezonu: Okullu yıldızlarda Türkiye üçüncülüğü ve kulüplü küçüklerde Türkiye dördüncülüğü

2025-2026 Sezonu: Kulüplü küçükler kategorisinde Türkiye ikinciliği

"TEK EKSİĞİMİZ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU"

Elde edilen başarı zincirinin tesadüf olmadığını ve makro bir amaca hizmet ettiğini vurgulayan Bülent Alaz, takıma ve sporcularına olan güvenini şu sözlerle özetledi:

"Kovid-19 sürecinde çocuklar çok hantallaşmış, dijital ortama bağlı kalmışlardı. Çocukları dijital ortamdan kurtarmak için kurduğumuz takımımız 5 yıl içinde 6 derece elde etti. Tek eksiğimiz Türkiye şampiyonluğu. Onu da ilerleyen süreçte başaracağımıza inanıyorum. Takımımızda çok değerli sporcular var. Milli takıma giden sporcularımız, Akdeniz Oyunları'nda oynayan sporcularımız var."

HEM TURNUVANIN EN İYİSİ HEM DE MİLLİ SPORCU

Takımın kaptanlığını üstlenen ve Aytaç Eruz Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Hazal Sena Kebelioğlu, son turnuvada sergilediği performansla şampiyonanın "En İyi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Pandemi döneminde sürekli telefonla ilgilenirken bu spor sayesinde hayatının değiştiğini söyleyen genç kaptan, hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

"Sivas'ta şampiyonluk hedefiyle gitmiştik ancak ikinci olduk. Beklenmedik bir mağlubiyet almamıza rağmen turnuvanın en iyi oyuncusu seçildim, bu benim için çok iyi bir başarı. Aynı zamanda 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyorum. Hedefim ay-yıldızlı forma altında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve kulübümle beraber en iyi noktalara ulaşmak."