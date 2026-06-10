Dijital dünyada verilerin ne kadar güvende?...Akıllı cihazların görünmeyen yüzü

Güvenlik sözde değil özde olmalı! Bir markanın "cihazım çok güvenli" demesi yetmez, bunu kanıtlaması gerekir. Dünya standartlarında veri koruması sağlayan cihazlar, ETSI EN 303 645 gibi uluslararası siber güvenlik standartlarına veya bağımsız kuruluşların (örneğin TÜV Rheinland) onaylarına sahiptir. Bu tür cihazlarda mutlaka ''TÜV Sertifikalı'' ya da Elmas IoT Güvenlik Derecelendirmesi'' gibi sertifika bilgilendirmelerine yer verilir. Cihaz seçerken sadece performansına değil, bu global güvenlik sertifikalarına sahip olup olmadığına da mutlaka bakmalısınız.